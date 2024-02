Carnaval sem ressaca: confira cinco dicas que vão revolucionar o seu jeito de curtir a folia

Nutricionista dá dicas para evitar a ressaca durante a folia do Carnaval (Divulgação/Pixabay)

O Carnaval está a todo vapor e, juntamente com os bloquinhos e festas, vêm as temidas ressacas. O consumo de bebidas alcóolicas, associadas a exposição solar e exaustão física, fazem com que esse quadro piore ainda mais.

A nutricionista Carla Tissianel, da rede AmorSaúde, que é parceira do Cartão de TODOS, diz que alguns cuidados podem ajudar os foliões a garantir a diversão, sem prejudicar a saúde. Mas essa preparação deve começar dias antes das festas.

“As pessoas devem beber bastante água nos dias que antecedem a folia, praticar exercícios e manter hábitos alimentares saudáveis. Já durante os vários dias de agitação são essenciais os cuidados corporais para evitar problemas de saúde, como desidratação, intoxicações alimentares, alergias, insolações e contaminação por doenças”, destaca a especialista.

Veja abaixo cinco dias que vão mudar a sua forma de curtir o Carnaval:

Hidratação antes, durante e depois

A nutricionista diz que pular Carnaval é uma atividade física que faz com o organismo perca muito líquido, sendo necessário redobrar a atenção ao consumo de água e outras bebidas antes e após a folia. Para adultos saudáveis, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de, pelo menos, dois litros de água. Assim sendo, a hidratação deve começar antes do Carnaval.

“As pessoas devem beber bastante água nos dias que antecedem a folia e priorizar a hidratação entre as bebidas alcoólicas. Uma cerveja gelada no calor aparenta ser muito refrescante, mas as bebidas alcoólicas ressecam o estoque de líquido do organismo”, explica a profissional.

Carla diz que consumir frutas em forma de sucos, picolés ou in natura é uma boa pedida, já que as frutas amenizam o calor e recuperam os nutrientes perdidos na transpiração. “Consuma frutas que já tenham um bom poder de hidratação, como abacaxi, melancia ou morango. Para uma dose extra de energia e disposição, invista em preparos com frutas cítricas acompanhadas por guaraná, canela, açaí, chá verde ou mel.”

Outra dica é consumir água de coco. “Considerada um isotônico natural, a água de coco possui poucas calorias, hidrata e auxilia na recuperação dos sintomas da tão temida ressaca”, ressalta.

Drinques sem álcool

Consumir drinques sem álcool, também conhecidos como “mocktails” ou coquetéis sem álcool, pode ser uma saudável e saborosa opção, sendo uma alternativa para aqueles que buscam manter uma dieta equilibrada e estilo de vida ativo. “Uma dica é substituir o álcool por água com gás ou tônica ou explorar sabores de águas com gás saborizadas com frutas e ervas”, indica Carla.

Existem inúmeras opções de coquetéis sem álcool disponíveis, muitos dos quais são tão saborosos e complexos quanto suas contrapartes alcoólicas. “O drinque energético é uma receita fácil e saborosa. Você vai precisar de duas limas-da-pérsia, 200 ml de água, uma colher de chá de beterraba e uma de cenoura, além de gelo a gosto. Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em um copo com pequenas raspas de gelo e hortelã”, ensina a nutricionista.

Como evitar a ressaca?

Para evitar a ressaca, manter-se hidratado é fundamental. “Antes de dormir e ao acordar, o ideal é beber 500 ml de água. Durante o consumo das bebidas alcoólicas, beba água ou sucos na proporção de dois copos para um de bebida alcoólica. Essa atitude evita 80% dos casos de ressaca”, atesta a profissional.

Outra dica é se alimentar de forma saudável, evitando beber de estômago vazio. “Forre o estômago com um lanche antes de beber e coma alguma coisa enquanto estiver bebendo. Dessa forma, o álcool será processado junto com a comida, evitando dores de estômago”, explica.

Se a ressaca for inevitável, a indicação é consumir, pelo menos, três litros de água, além de água de coco.

Alimentação saudável e balanceada

Para manter a disposição durante o período de Carnaval é necessária uma alimentação bem equilibrada, variada e rica nutricionalmente. “Comece seu dia com um bom café da manhã com alimentos que dão energia, como os carboidratos, cereais, grãos e massas, dando preferência aos integrais, pois eles ajudarão a manter a energia do corpo. Priorize grelhados, assados e ensopados e troque a fritura por qualquer um desses tipos de preparação”, ensina Carla.

Lanchinhos rápido e práticos são uma boa sugestão para se manter alimentado durante a folia, sendo bons exemplos mix de nozes e castanhas, chips de frutas, frutas frescas, sanduíche natural, barrinha de cereais, wrap, pão de queijo e biscoito de polvilho.

“Fuja de alimentos processados ou gordurosos, e não consuma frituras. Evite preparações tipo feijoada, acarajé, cachorro-quente e grandes quantidades de alimentos, pois isso dificulta a digestão”, recomenda.

Sono e exercícios físicos

A nutricionista recomenda, ainda, dormir oito horas por noite. “O sono é essencial para a recuperação do corpo. Por isso, durma as oito horas em um ambiente que auxilia na qualidade e profundidade do sono”, diz.

Os exercícios físicos também são uma ótima forma de recuperar a energia e a disposição do corpo, devendo ser feitos durante todo o ano.

Pós-Carnaval

Após a folia, é preciso se recuperar para voltar à rotina. “É um período intenso para os foliões, que, ao final, podem apresentar um quadro de fadiga muscular, baixa imunidade e desidratação”, relata a doutora Carla.

Aqui valem as mesmas dicas: cuidar da hidratação e da alimentação, dormir bem e praticar exercícios físicos. “É preciso beber bastante água e suco de frutas para repor os líquidos perdidos. Para aqueles que perderam a linha durante os dias de folia, o ideal é voltar o mais rápido possível a uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. Esses alimentos são ricos em nutrientes que ajudam o corpo a se recuperar mais rapidamente dos dias de festa”, concluiu a nutricionista.

