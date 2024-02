‘Percy Jackson e os Olimpianos’ terá a oportunidade de reparar a primeira temporada? Continuação é confirmada

Para a alegria dos semideuses de plantão, ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ teve sua segunda temporada confirmada. Depois de 110 milhões de horas assistidas da série, o sucesso da obra de Rick Riordan não poderia ser ignorado. Como já era de se esperar, será possível ver o sátiro e a dupla de semideuses a brilhar nas telinhas.

A renovação da segunda temporada no Disney+ chegou com o anúncio de Bob Iger, CEO da Disney, ao longo de uma apresentação das métricas no último trimestre de 2023. Com a continuação da saga nas telinhas, a produção terá a chance de explorar o universo com mais grandiosidade.

Embora o sucesso de ‘Percy Jackson’ tenha sido evidente, a primeira fase da trama pecou em diversos pontos esperados, se apoiando apenas no básico e anulando a grandeza do imaginário dos fãs. Entenda a crítica:

Critíca:

Elenco principal confirmado e expectativas para o ‘Mar de Monstros’

Apesar dos erros cometidos na fase inicial, os arcos do ‘Mar de Monstros’, caracterizada como a continuação da primeira obra, poderá ser reparada em diversos aspectos. Devido ao retorno positivo em relação à primeira temporada, é natural que boas expectativas sejam nutridas.

Rick Riordan, autor da saga e também produtor executivo na série, compartilhou o anúncio se mostrando animado com a continuação: “Mal posso esperar para trazer a próxima temporada de Percy Jackson para a Disney+! Levantem âncoras. Içar a vela principal. Todos a postos, semideuses. Estamos rumo ao Mar de Monstros!”

O elenco principal, contando com o protagonismo de Percy Jackson (Walker Scobell), Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) e Grover Underwood (Aryan Simhadri) segue confirmado para o ‘Mar de Monstros’, sequência da série e também segundo livro da saga de Rick Riordan.