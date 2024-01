As previsões do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta, 18 de janeiro.

LEÃO

Seus problemas de saúde não são imaginações. A julgar pelo seis de espadas do tarot, suas dores não têm raiz emocional. Tentará então encontrar suas causas físicas para ter um corpo são e uma mente sã. Essa é uma de suas metas para 2024.

VIRGEM

Você não quer sonhar em vão. Por outro lado, só pragmatismo. Não quer amarrar a imaginação para que ela não cause estragos como a louca da casa. Seus devaneios o incentivam a resistir aos engarrafamentos, às mudanças repentinas no clima, aos compromissos chatos, às notícias desanimadoras, etc. Seu desafio é equilibrar idealismo e pragmatismo.

LIBRA

A primeira coisa que você deve fazer para estar em harmonia é organizar a sua casa, que é o seu templo, onde você abre a porta e deixa todos os problemas do lado de fora e se sente em uma paz saudável. Dessa forma você garantirá que as energias fluam e os projetos sejam direcionados. O importante é que você assuma que terá que fazer mudanças para que tudo corra bem.

ESCORPIÃO

Você é a pessoa certa para garantir que o ambiente de trabalho recupere a paz e a dedicação ao que é realmente importante, resolver e sair da estagnação. Sua boa ação será recompensada pelo universo. Não desconte a pressão que você exerce sobre o seu parceiro neste momento, não vale a pena arriscar o relacionamento por situações que são temporárias.

Com informações do site El Espectador