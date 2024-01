Relacionamento: 5 provas de que você não está pronto para a relação amorosa

Apesar do anseio por um relacionamento, querer nem sempre é estar pronto para a jornada amorosa. Se comprometer com outra pessoa requer certo nível de maturidade, a fim de construir uma experiência positiva. Caso contrário, pode haver falta de responsabilidade afetiva e gerar frustração no futuro.

Sua mente e coração precisam estar preparados para lidar com as ocorrências fora da rota dentro de uma relação amorosa. Desta forma, é sempre necessário buscar lidar não apenas com suas emoções, mas ter os pés no chão e reconhecer o estado das coisas.

Outro ponto importante é a necessidade de estar em sintonia com seu parceiro. Caso isso não aconteça, pode ser um grande sinal de indisponibilidade emocional para o amor.

Indisponibilidade emocional

“Indisponibilidade emocional refere-se a um padrão de dificuldade em se conectar com as próprias emoções ou com outras pessoas emocionalmente. Isso pode se manifestar de várias maneiras e pode afetar a capacidade de um indivíduo de formar e manter relacionamentos próximos e gratificantes, se desejar e optar por fazê-lo” explica o especialista e pós-doutor, Elyakim Kislev, ao Psychology Today.

Verifique sempre o estado de seu emocional antes de embarcar na jornada amorosa. Se envolver seriamente com alguém também requer muito depósito de energia e reciprocidade. Se oferecer algo na mesma medida não for algo passatempo e que te desgaste, é um sinal verde para dar a próxima cartada.

Leia mais:

Relacionamento: 11 comportamentos que provam uma necessidade de mudança na sua relação amorosa

Abaixo você confere alguns sinais de alerta comuns aos quais você deve tomar muito cuidado, extraído da mesma fonte. Caso se identifique, a melhor solução está na busca de profissionais terapeutas e psicólogos.

5 provas de que você não está pronto para a relação amorosa