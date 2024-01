Relacionamento: 11 comportamentos que provam uma necessidade de mudança na sua relação amorosa

Apesar do romantismo nos inícios dos relacionamentos, nem tudo é um mar de rosas. Quando dois seres individuais decidem estabelecer um laço, é importante reconhecer suas vulnerabilidades e se preparar para eventuais resoluções de problemas.

No momento em que o relacionamento passa a ser “empurrado com a barriga”, o casal entra em um comodismo sem fundamento, pois o habitual se revela menos trabalhoso. Enquanto a resolução dos problemas reais não acontece, a ansiedade, julgamento, conflitos e outras características negativas acabam fazendo mora no compromisso amoroso.

“As verdades mais importantes são aquelas que muitas vezes escondemos de nós mesmos quando não estamos prontos para enfrentar nossos medos ou abrir mão de um relacionamento que mantivemos às custas de nós mesmos”, explica a psicóloga clínica e pós-doutora, Roxy Zarrabi, ao Psychology Today.

Quando imaginamos um cenário como esse do lado de espectador, o primeiro pensamento é pontuar todos os problemas e lidar com cada um deles. No entanto, pode não ser tão óbvio quando se está na posição de protagonista.

A Dra. Zerrabi recomenda ficar bem atento aos sinais de alerta para saber apontar quando se trata de uma relação não saudável. Desta forma, poderá repará-lo e seguir seu caminho. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns sinais para se dar conta.

Leia mais:

11 comportamentos que provam uma necessidade de mudança na sua relação amorosa