Moedas de 50 centavos que valerão MUITO em 2024! Os valores podem ultrapassar R$ 20 mil!

Se você coleciona moedas antigas há algum tempo e está pensando em deixar este hobbie de lado, pense bem, pois estas moedas ainda podem te render um bom dinheiro.

Segundo o TikTok especializado em conteúdos de moedas valiosas, RNF Coleções, os seis itens que você confere a seguir podem valer mais de R$ 24 mil em 2024.

50 centavos com o valor trocado

Uma destas moedas valiosas é um item de 2012 com o cunho trocado. Segundo o tiktoker, a moeda possui um erro no valor, em aparece apenas o numeral 5, faltando o zero. Ou seja, é uma moeda de 50 centavos com o cunho trocado por uma de 5.

De acordo com o livro de moedas brasileiras, esse item pode valer R$ 1.700.

50 centavos com o anverso trocado

Outra moeda também trocada por uma de 5 centavos, mas desta vez com o anverso, ou seja, a imagem. Aendo assim, aonde deveria aparecer o Barão do Rio Branco consta a imagem de Tiradentes.

Moedas de 2010 e 2012 que possuem este erro podem valer R$ 4.500.

50 centavos bifacial

Outra moeda extremamente valiosa apontada pelo especialista é a moeda de 50 centavos bifacial, que possui os dois lados demonstrando a mesma imagem, seja o valor ou a figura.

Moedas de 2007 e 2008 com dois reversos também podem valer R$ 4.500 entre os colecionadores.

