3 remédios caseiros para rejuvenescer as mãos enrugadas e a deixarem suaves

Aloe vera tem propriedades que deixam as mãos mais jovens e macias Aloe vera tem propriedades que deixam as mãos mais jovens e macias (Pexels)

As mãos são uma das primeiras partes do corpo a mostrar os inevitáveis sinais de envelhecimento, porque sua pele é muito mais delicada e está constantemente exposta a inúmeros fatores externos.

Por isso, merecem um cuidado que deve incluir pelo menos hidratação diária e proteção adequada contra o sol, substâncias químicas, temperaturas extremas e outras condições ambientais e agentes.

Se não receberem os cuidados necessários, poderão desidratar e começar um processo de envelhecimento prematuro que inclui o aparecimento de manchas, ressecamento e, eventualmente, rugas.

Felizmente, nem tudo está perdido. Além dos tratamentos estéticos que existem, também existem vários remédios caseiros que ajudam a rejuvenescer as mãos e deixá-las com uma aparência suave e bonita.

Remédios naturais para suavizar as mãos

A seguir, recolhemos três remédios naturais que podem ajudar a ter mãos mais jovens e bonitas com uma aplicação constante, de acordo com o site da Univisión.

Vaselina

O primeiro grande remédio para as mãos enrugadas é usar vaselina. A razão é que é um hidratante oclusivo; por isso, repara a pele, hidrata e cria uma barreira que impede a perda de água.

Para usá-la, basta untá-la como creme. No entanto, para melhores resultados, você pode cobrir suas mãos com vaselina e depois colocar luvas. Deixe agir por 40 minutos e depois enxágue.

Aloe Vera

Graças às suas enzimas, proteínas e vitaminas, aloe vera é uma planta com grandes poderes para embelezar a pele. Além disso, de acordo com um estudo citado pelo site, seu gel não apenas hidrata a derme. Também ativa o colágeno e reduz as rugas.

Você pode aproveitar as maravilhas do aloe tomando-o em cápsulas três vezes ao dia ou aplicando o gel nas mãos com massagens suaves.

Aloe vera é uma planta com grandes poderes para embelezar a pele (Pexels)

Óleos

Os óleos essenciais são grandes aliados para melhorar a aparência das nossas mãos devido às suas muitas propriedades restauradoras e hidratantes. Além disso, são muito fáceis de aplicar na pele.

No entanto, existem alguns mais benéficos. Por exemplo, o óleo de argan tem propriedades anti-inflamatórias e vitamina E; o óleo de jojoba é um ótimo hidratante, antioxidante e também contém vitamina E.

Enquanto isso, o óleo de lavanda tem propriedades antibacterianas e hidrata a epiderme. Se você quiser usar algum deles, basta aplicar algumas gotas nas mãos e massagear todas as noites.