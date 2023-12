Relacionamento: 4 formas de se libertar de uma relação que te deixa estagnado

Terminar um relacionamento pelo simples motivo de estar estagnado pode ser um tanto desafiador. Isso acontece porque, diferente de quando existe um motivo mais grave, o comodismo com a rotina e o medo da mudança se instaura.

Com a falta de questões mais delicadas na relação, o casal segue empurrando a dinâmica com a barriga. Isso acontece quando ambas as partes se encontram acomodadas, embora reconheçam estar em uma relação sem funcionalidade.

“A maioria dos relacionamentos ruins nem sempre são maus... Se continuares a tentar com o teu parceiro, eventualmente as coisas vão provavelmente ficar menos más, o que vai ser bom. Além disso, estamos preparados para ter sentimentos muito positivos pelas pessoas quando elas excedem as nossas expectativas ou contradizem a visão negativa que tínhamos delas. A recompensa psicológica e os bons sentimentos para com o seu parceiro tornam muito mais difícil romper de uma vez por todas”, explica o psicólogo e autor Seth J. Gillihan ao portal Psychology Today.

Se liberte de um relacionamento disfuncional por meio destas 4 maneiras

Reflita sobre a funcionalidade de seu relacionamento antes de tomar qualquer atitude. É importante ter em mente a possível perda de tempo em insistir sobre algo visivelmente incerto. Avalie se também vale a pena procurar mudanças ao lado do parceiro.

De acordo com a mesma fonte, abaixo você confere algumas dicas em relação a como se livrar de uma situação similar: