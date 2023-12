Relacionamento: 6 comportamentos tóxicos para prestar atenção nas festas de fim de ano

As festas de fim de ano sempre remetem a alegria, recomeços, vida nova e projetos renovados. Quando se está do lado de quem você ama, os sonhos conjuntos podem se intensificar ainda mais. No entanto, nem todos os pares e famílias contam com a mesma visão.

Parentes tóxicos costumam apresentar tais comportamentos em diversas reuniões massivas. Apesar de inicialmente ser difícil de notar, as atitudes são gradativas e ficam cada vez mais visíveis. Com as festas de descanso se aproximando, tais pessoas enxergam como um prato cheio para humilhar, desprezar e manifestar suas inseguranças com atitudes abusivas em relação ao outro.

Sendo assim, é importante estar de olhos bem abertos para não comprometer a comemoração do lado das pessoas que verdadeiramente te amam. Mais importante ainda, não comprometer sua felicidade para um próximo ano que deveria ser de luz, paz e amor dando ouvidos a tais tipos de comentários.

Leia mais:

6 comportamentos tóxicos para prestar atenção nas festas de fim de ano

“Quando observamos as reuniões de férias com a família, amigos ou colegas de trabalho, esta mistura de personalidades combinada com espírito natalício e libações de fluxo livre pode produzir comportamento tóxico”, explica a professora de psicologia Dale Hartley, ao Psychology Today.

“Quando você é submetido a um comportamento manipulador, o confronto geralmente é a pior resposta possível”, completa a especialista.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns comportamentos problemáticos durante as festividades.