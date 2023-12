As revelações desta quarta-feira (6) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot Imagem: Pexels/Anete Lusina

Entramos na metade de mais uma semana e para passar este dia da melhor forma queremos convidá-lo a conferir quais são as revelações das cartas do tarot para o seu signo. Veja a seguir as revelações desta quarta-feira (6) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Sagitário

Há um tempo você está pensando em mudar de trabalho, pois mesmo que você esteja confortável na posição em que se encontra, é preciso correr atrás de um salário maior. Tenha calma pois esta nova proposta chegará em breve.

No quesito amoroso, sua família precisa do seu apoio neste momento. Não os deixe sozinhos. Além da família, seu parceiro estará com você nos bons e maus momentos. As oportunidades virão, basta ter um pouco de paciência e mente positiva.

Capricórnio

Seu esforço no trabalho com um projeto longo terá a sua recompensa. Não se preocupe, pois mesmo sendo difícil, aos poucos os objetivos propostos estão sendo alcançados. Mas fique atento! Não deixe o trabalho se acumular porque você fica estressado para fazer tudo em pouco tempo e isso pode impactar na sua saúde.

No amor, não deixe o passado atrapalhar seu caminho e abra seu coração para o amor chegar.

Aquário

Os negócios não vão bem, mas é preciso ter calma e paciência porque é uma fase que vai passar. Você vai se sentir estressado, procure organizar seu tempo para descansar mais. Não dê atenção às fofocas porque se ficar fisgado não produzirá e precisará melhorar suas finanças.

Na vida amorosa, existe alguém que está te cortejando, permita que ele entre em seu coração. Você verá que ficará agradavelmente surpreso.

Peixe

Você conhecerá um amigo do passado que lhe fará uma oferta de emprego fora do país. Tome a decisão, ela será favorável para o seu crescimento profissional. Você se sente muito bem onde está, mas se quiser se desenvolver ainda mais, esta é a oportunidade. No amor, você se sente pressionado pelo seu parceiro. Encontre tempo para discutir o problema e resolver as diferenças.

