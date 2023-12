Saiba o que o tarot revela nesta quarta-feira (6) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Chegamos na quarta-feira, 6 de dezembro, e neste meio de semana, as cartas de tarot trazem revelações que podem te ajudar no resto da semana, compreendendo suas fraquezas e fortalezas no âmbito do trabalho e do amor.

Veja a seguir o que o tarot revela para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Você está com muito trabalho acumulado, por isso, é preciso se livrar destas demandas para entrar em uma nova etapa profissional. É preciso também economizar para investir no futuro. Pode ser que você esteja se sentindo envergonhado e estagnado no ambiente profissional, mas esta fase logo vai passar.

Tire um tempo de descanso também para se dedicar ao seu parceiro amoroso, pois ele pode te ajudar nestes momentos de dúvidas.

Virgem

Você teve uma surpresa nada agradável no trabalho e as coisas não ocorreram como você imaginava. Mas as poucos você vai eliminar os obstáculos e seu caminho estará novamente livre para tentar coisas novas. Comece se afastando de pessoas negativas que estão gerando conflitos. Após disso, mude de atitude e seja mais proativo.

No amor, as discussões recorrentes podem deixar a relação por um fio, o que pode afetar também sua saúde.

Libra

Problemas no ambiente de trabalho que estavam prestes a acontecer já estão acontecendo. Porém, em contrapartida, seus negócios começaram a dar frutos e a economia a prosperar. Uma pessoa irá aparecer pedindo ajuda com questões jurídicas. É hora de estender a mão, afinal você não sabe quando será a sua vez de recorrer a ajuda desta pessoa.

Recupere o tempo perdido no amor, planejando um passeio ou viagem de final de semana com seu parceiro.

Escorpião

Seja mais flexível com sua equipe de trabalho. Assim como você, eles também estão se esforçando para recuperar demandas dadas como perdidas. Aposte na sua inteligência e carisma para atingir seus objetivos.

No amor, as coisas andam muito bem e em breve você tomará uma decisão que irá mudar sua vida.