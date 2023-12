Relacionamento NÃO é para você enquanto existir estes 3 comportamentos

Apresentar certos comportamentos tóxicos em um relacionamento amoroso afeta tanto sua experiência, quanto a do parceiro. Além de ser alguém infeliz, você acaba afetando a felicidade do outro, demonstrando falta de responsabilidade afetiva.

É muito comum que pessoas sem amor-próprio acabem aderindo comportamentos tóxicos, a fim de imprimir suas inseguranças no parceiro. No entanto, isso acaba te classificando como o vilão do relacionamento.

Extraído do portal Nueva Mujer, abaixo você confere as três atitudes que revelam sua falta de prontidão para uma relação amorosa.

1 – Obsessão constante

Isso acontece quando seu parceiro vira o foco de sua atenção para todas as áreas possíveis: o que ele quer, o que ele está fazendo, com quem ele fala, quantas pessoas ele segue nas redes sociais ou de quem ele ‘gosta’.

Tome cuidado para não colocar seus sonhos e planos em segundo lugar. Pessoas confiantes não sufocam os outros e encontram o equilíbrio certo entre tempo de qualidade e individualidade.

É possível também que essa baixa autoestima se apresente em comportamentos como pressioná-lo ou julgá-lo duramente por seus erros, além de os remoer o tempo inteiro.

Leia mais:

2 – Relacionar-se pelo título

“Qualquer um é bom desde que não esteja sozinho” é um pensamento extremamente perigoso. Você acredita que para não ser julgado é necessário ter alguém ao seu lado, mas tome muito cuidado. Estar ao lado de alguém nem sempre é “ter” alguém com quem possa contar.

A carência, em hipótese alguma, deve ser o motivo principal pelo qual você escolheu estar com alguém. O sentimento de paixão, amor e respeito deve ser mútuo.

3 – Ciúmes que conduzem ações tóxicas

O ciúme é uma ação muito perigosa, pois pode comprometer sua relação dependendo do grau de intensidade.

A intensidade do sentimento os deixa inseguros, fazendo-os desconfiar de amigos, mensagens etc. Desta forma, a relação se torna um verdadeiro “inferno na Terra”.

Isso se refere à falta de confiança no casal e em si mesmo, além do fato de ser desgastante ficar 24 horas no outro analisando todos os seus passos. Seu parceiro também é um ser humano que merece amigos, liberdade e privacidade.