10 conselhos de Carolina Herrera para ser elegante aos 60

Aos 84 anos, a renomada estilista venezuelana Carolina Herrera consolidou seu título de “Rainha da Elegância” na indústria da moda mundial. Reconhecida por aconselhar desde rainhas e princesas até celebridades do espetáculo, Herrera é uma referência incontestável em sofisticação.

Em uma entrevista ao Daily Mail, a estilista compartilhou seus conselhos de moda, destacando a importância de vestir-se com sobriedade e elegância, algo que ela considera a essência da moda.

1 - Aliada dos Básicos

Reprodução/ Carolina Herrera

Herrera enfatiza o poder de peças atemporais, como camisas brancas, calças pretas e saias em A, como fundamentais para um look refinado. A estilista ressalta que essas peças devem estar impecáveis em cor e apresentação para alcançarem o efeito desejado. Os acessórios discretos, como pérolas e tons vibrantes, são apontados como os melhores amigos das mulheres elegantes.

2 - Forma de Pensar

Para Carolina Herrera, elegância vai além do vestuário, sendo uma manifestação da mente cultivada. Ela destaca que a elegância está intrinsecamente ligada ao comportamento, à fala e ao conhecimento.

4 - Aceitação

A estilista encoraja as mulheres a aceitarem sua idade, enfatizando que nada envelhece mais do que tentar parecer mais jovem do que se é. A mensagem é clara: a verdadeira elegância vem da aceitação.

5 - Lábios Perfeitos

Carolina Herrera, cujo império na moda está avaliado em mais de 200 milhões de dólares, destaca os batons como acessórios essenciais. Sejam vermelhos, rosas ou nude, são elementos perfeitos para quem busca sofisticação constante.

6 - Saltos

A estilista, firme em suas opiniões, ressalta a importância dos saltos altos, afirmando que nunca dispensa um bom par. Para ela, tênis são inaceitáveis e simplesmente “horríveis”.

7 - Cabelos dos Sonhos

Carolina Herrera/ Reprodução

Carolina Herrera destaca a importância de cuidar dos cabelos para transmitir elegância. Hidratação e brilho são fundamentais, assim como a escolha de um corte que harmonize com o formato do rosto.

8 - Cuidado com as Proporções

Ao abordar o vestuário, Herrera aconselha decotes discretos que revelam apenas o necessário, mantendo a elegância intacta.

9 - Aroma Único

A estilista enfatiza a relevância do perfume na vida de uma mulher, orientando a escolha de fragrâncias que expressem personalidade, considerando o perfume como o “acessório invisível” que veste toda mulher elegante.

10 - Maquiagem Ideal

Para uma maquiagem requintada, Herrera destaca a importância das sobrancelhas bem cuidadas, mantendo o tom e a forma naturais, mas com um aspecto definido. Em suma, Carolina Herrera reitera que a verdadeira elegância transcende o superficial, sendo uma expressão holística da mulher confiante e consciente.

LEIA TAMBÉM:

7 dicas de Carolina Herrera para combinar cores nos looks e vestir-se com elegância

Carolina Herrera; os sapatos que nenhuma mulher deve usar porque são “horríveis” e não têm elegância