7 dicas de Carolina Herrera para combinar cores nos looks e vestir-se com elegância

A renomada estilista venezuelana é conhecida por seu estilo elegante e atemporal. Sua habilidade em combinar cores de forma sofisticada é uma marca registrada de suas criações.

Aqui estão sete dicas valiosas de Carolina Herrera para combinar cores nos looks e vestir-se com elegância:

1. Conheça o Círculo Cromático

Antes de começar a combinar cores, é essencial entender o círculo cromático. Isso ajuda a identificar as cores complementares (opostas no círculo), análogas (lado a lado) e tríades (formadas por três cores equidistantes no círculo). Esse conhecimento básico é fundamental para criar combinações harmoniosas.

2. Comece com Cores Neutras

Cores neutras como preto, branco, cinza e bege servem como uma base sólida para qualquer look elegante. Elas podem ser combinadas com quase todas as outras cores, adicionando sofisticação instantânea ao seu visual.

LEIA TAMBÉM: Carolina Herrera diz como adiar as rugas: seus 4 preciosos

3. Adicione Toques de Cor

Carolina Herrera/ Reprodução

Ao usar cores vivas ou ousadas, comece com pequenos toques. Um lenço colorido, um par de sapatos vibrantes ou uma bolsa chamativa podem transformar um look neutro em algo extraordinário.

4. Misture Estampas com Moderação

Se você deseja incorporar estampas, misture-as com cuidado. Opte por padrões que compartilhem cores semelhantes ou estejam na mesma paleta. Evite combinações muito ocupadas para manter a elegância.

5. Saiba Usar Cores Complementares

Cores complementares, como azul e laranja ou vermelho e verde, podem criar um impacto visual poderoso. Use-as com moderação para evitar um look excessivamente vibrante; um toque de uma cor complementar é muitas vezes suficiente.

6. Explore Tom sobre Tom

Uma maneira infalível de parecer elegante é vestir-se em tons semelhantes da mesma cor. Isso cria uma aparência monocromática que é chique e atemporal. Experimente diferentes tons da sua cor preferida para um visual coeso.

LEIA TAMBÉM: Arrase com elegância: as 5 dicas de Carolina Herrera para usar

7. Confiança é a Chave

A dica mais importante de todas é a confiança. Independentemente das cores que você escolher, use-as com confiança. Quando você se sente bem, você irradia elegância, tornando qualquer combinação de cores verdadeiramente magnífica.

Em resumo, combinar cores com elegância envolve conhecimento, moderação e confiança. Ao seguir as dicas de Carolina Herrera e experimentar diferentes combinações, você pode criar looks deslumbrantes que refletem sua personalidade e estilo com uma sofisticação incomparável.