Praticar exercícios ao ar livre em cidades poluídas é perigoso?

Embora a atividade aeróbica seja uma das chaves para um estilo de vida saudável, a poluição do ar e o exercício podem ser uma combinação pouco lisonjeira. Isto é especialmente verdadeiro se você tiver asma, diabetes ou problemas cardíacos, ou pulmonares.

Crianças pequenas, idosos e pessoas que trabalham ou praticam exercícios ao ar livre podem ser especialmente suscetíveis aos efeitos da poluição do ar exterior. Eles vêm de muitas fontes, incluindo:

Veículos motorizados

Pólen de flores, árvores e arbustos

Poeira soprada pelo vento

Queimadas

Construção

Operações agrícolas, incluindo criação de animais e desmatamento

Usinas de energia

Mesmo sem exercício, a exposição à poluição do ar pode causar problemas de saúde. Mas com a combinação de ambos, os possíveis riscos aumentam.

Uma razão para esse risco aumentado pode ser que durante a atividade aeróbica você tende a inalar mais ar e respirar mais profundamente nos pulmões. E como é provável que você respire pela boca durante o exercício, o ar que você inala geralmente passa pelas passagens nasais, que normalmente filtram as partículas de poluição do ar.

Problemas de saúde associados à poluição do ar

Freepik

Dores de cabeça

Irritação nos olhos, nariz e garganta

Danos aos pulmões

Aumento do risco de desenvolver asma

Piora da asma ou de outras doenças pulmonares existentes

Aumento do risco de ataques cardíacos e derrames

Aumento do risco de morte por câncer de pulmão e doenças cardiovasculares

As pessoas que vivem nas grandes cidades estão regularmente expostas a níveis de poluição atmosférica muito superiores ao limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O que não está claro sobre o exercício é até que ponto a exposição é perigosa, quanto tempo você tem que ficar exposto ou quais tipos de poluição são mais prejudiciais ao longo do tempo.

No entanto, como o exercício traz claros benefícios à saúde, não desista completamente, a menos que seu médico lhe diga para parar. A investigação demonstrou que os benefícios a longo prazo do exercício regular superam os riscos associados à exposição à poluição atmosférica.

Como fazer exercícios com segurança?

Para se manter o mais saudável possível enquanto estiver ativo, concentre-se em maneiras de minimizar sua exposição à poluição. Você pode limitar seus efeitos de várias maneiras, incluindo:

Verifique os níveis de poluição do ar

A maioria das comunidades possui um sistema de alerta de poluição do ar. Contate o órgão local ou estadual que o regulamenta, ou até mesmo seu médico para obter informações. Certos sites fornecem o status da qualidade do ar de organizações como a Agência de Proteção Ambiental e podem ser acessados a qualquer momento. As estações locais de rádio e televisão, bem como os jornais, também informam frequentemente sobre a situação.

Cronometre seus treinos

Evite atividades físicas ao ar livre ou reduza a intensidade e a duração quando um alerta de qualidade do ar for emitido. Os níveis de poluição tendem a ser mais elevados por volta do meio-dia ou da tarde, por isso evite as ruas e os trajes esportivos nesses horários. Se puder, evite fazer exercícios perto de estradas movimentadas.

Não fique em áreas muito poluídas

Os níveis de poluição são provavelmente mais elevados a 400 metros de uma estrada. Os ambientes urbanos e as áreas para fumantes ao ar livre também apresentam altos níveis de poluição. Se possível, evite esse tipo de área ao se exercitar.

Exercite-se dentro de casa

Varie sua rotina com atividades internas ocasionais, principalmente em dias com má qualidade do ar. Faça uma aula de ginástica, vá a uma academia local ou corra em uma pista coberta. Se você tem asma, diabetes ou outra doença, pergunte ao seu médico quando é seguro praticar exercícios.

Fonte: SELF

