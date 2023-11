Como acelerar o metabolismo com um café da manhã saudável?

Se você é daqueles que se pergunta como acelerar o metabolismo através da alimentação, a resposta começa na primeira refeição do dia.

“Tomar um café da manhã saudável, principalmente após um jejum noturno de 8/10 horas, estimula o metabolismo e põe todo o corpo em funcionamento, preparando-o para queimar a energia introduzida”, explica Giuliano Ubezio, nutricionista de Milão.

Mas o que significa exatamente um café da manhã saudável para acelerar o seu metabolismo? “Não existem alimentos que estimulem o metabolismo, mas existem aqueles que, se tomados em conjunto para formar uma refeição equilibrada, dão o impulso adequado e permitem regular melhor a ingestão de calorias durante o resto do dia”, afirma Ubezio.

‘O café da manhã deve representar 30% da ingestão diária de energia, que é cerca de 300-400 calorias em uma dieta de 1.500 calorias por dia.’

Qual é o café da manhã que acelera o metabolismo?

Um café da manhã balanceado deve incluir carboidratos complexos ou simples, proteínas e gorduras. A combinação perfeita é, por exemplo, iogurte grego com cereais e nozes. Alternativamente, Ubezio recomenda panquecas de clara de ovo com farinha de amêndoa e frutas por cima ou um smoothie feito com leite desnatado, iogurte grego ou proteína em pó, aveia e frutas.

Como equilibrar café da manhã e almoço?

Se você pertence à categoria dos amantes do café da manhã porque está acostumado a jantar leve e acorda com fome, pode torná-lo mais substancial. Mas para manter o peso sob controle, o almoço também deve ser balanceado: ‘Se eu comer uma torrada com abacate, salmão e ovo no café da manhã, só posso comer um acompanhamento de carboidratos simples e complexos no almoço porque a quantidade necessária de proteína já está lá, presente no café da manhã’.

O que não comer no café da manhã?

Não existem alimentos que não devam ser consumidos no café da manhã, mas é tudo uma questão de frequência e combinação. ‘Recomendo não tomar um café da manhã monotemático, ou seja, só com um brioche ou alguns biscoitos porque não ficaria balanceado, e depois variar o máximo possível para não comer o mesmo tipo de comida todos os dias, principalmente se forem proteínas de origem animal e carboidratos de carbono refinado”, diz Ubezio.

Café da manhã ou jejum intermitente?

‘Se você segue o jejum intermitente, recomendo o regime 16/8 em que as refeições são concentradas entre 13h e 21h, deixando o café da manhã gratuito. Isto não anula a validade do que dissemos até agora sobre a sua importância, mas é um método diferente.

O que não se come no café da manhã deve ser balanceado com os nutrientes adequados para o resto do dia. Este tipo de jejum desencadeia processos antiinflamatórios e permite perder peso, pois o corpo utiliza triglicerídeos, que constituem a gordura visceral, como energia.

