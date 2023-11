Carolina Herrera revela os segredos do batom perfeito para mulheres maduras

Toda mulher compreende o poder transformador de um simples batom, capaz de elevar a autoestima mesmo nos dias mais difíceis. Escolher a tonalidade certa, levando em conta os traços físicos, é crucial para realçar as qualidades individuais. Este princípio se aplica especialmente para mulheres na faixa dos 60 anos ou além, que podem se aventurar com ousadia em diversas tonalidades. É nesse contexto que a renomada estilista venezuelana Carolina Herrera compartilha seus conselhos valiosos, revelando os segredos da beleza na maturidade.

Na visão de Herrera, mulheres maduras devem optar por tons de nude e framboesa, adequados para variados tipos de pele. Essas cores suaves têm o poder de suavizar linhas de expressão, conferindo elegância e sofisticação ao visual. No entanto, a designer também alerta sobre tons que devem ser evitados a todo custo. Batons com tons amarronzados e fundo escuro podem ressaltar olheiras, linhas de expressão e outras marcas indesejadas, o que não é indicado para quem deseja transmitir modernidade durante o processo natural de envelhecimento.

A Importância das Escolhas Certas: Texturas Cremosas e Contornos Bem Definidos

Além da escolha da cor ideal, outros aspectos também são fundamentais para obter um resultado perfeito. Carolina Herrera recomenda priorizar texturas cremosas em vez das opacas, garantindo hidratação e um toque sedoso aos lábios. No que diz respeito às tonalidades, a estilista destaca a framboesa com subtons de roxo, que se adequam a uma variedade de perfis. Um truque adicional para conseguir lábios bem definidos é o uso de um lápis de contorno ligeiramente mais escuro do que o batom, realçando o desenho dos lábios de maneira elegante e precisa.

Em resumo, as dicas preciosas de Carolina Herrera revelam que o batom perfeito vai muito além da simples escolha da cor. É um conjunto de elementos cuidadosamente selecionados, desde a tonalidade até a textura e a técnica de aplicação, que transformam não apenas o visual, mas também a confiança de qualquer mulher, independentemente da idade.

