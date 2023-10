Dicas de Carolina Herrera para unhas mais elegantes

Carolina Herrera, estilista renomada e referência no mundo da elegância, não se destaca apenas pelas criações na passarela, mas também pelo estilo pessoal impecável em cada detalhe. Na verdade, um dos segredos para exibir unhas elegantes é a escolha adequada das cores do esmalte.

Então, se você quer saber como ter um visual refinado e rico, continue lendo, pois apresentaremos os tons preferidos da icônica empresária para que você também fique glamourosa onde quer que vá. Vamos lá?

O segredo por trás das mãos sofisticadas de Carolina Herrera

Para destacar seus looks elegantes e lindos acessórios, Carolina Herrera sempre faz questão de que suas unhas sejam bem sutis e minimalistas. Ela costuma usar sua mani semiquadrada, ou seja, levemente arredondada nos cantos, embora o formato amendoado também possa ser muito elegante, desde que seja curto e limpo.

A estilista evita a todo custo usar cores de esmaltes muito marcantes, como vermelhos, azuis e roxos e, em vez disso, opta por tons muito suaves e suaves, quase imperceptíveis, e combinam com seu tom de pele. Isso permite iluminar as mãos de uma forma muito natural, fazendo com que pareçam rejuvenescidas.

Se você quiser experimentar o mesmo efeito, estas são as cores de unhas favoritas de Carolina Herrera:

Transparência e sutileza

Carolina Herrera mostrou em vários tapetes vermelhos que uma de suas cores favoritas de esmalte é transparente. Este tom versátil confere um aspecto clean e polido às unhas, realçando seu formato natural e permitindo que o foco seja colocado em outros elementos do look. Além disso, o esmalte transparente é ideal para qualquer ocasião, pois se adapta a todos os tipos de looks e não compete com outras cores ou estampas.

Para não perder horas à procura de opções e tonalidades exatas, deixamos-lhe as nossas recomendações de estrelas: esmalte Super Lustrous, da Revlon, em Sheer Petal e Clear; Miracle Gel, de Sally Hansen, em Bare Dare.

‘Sheer Pink’: um toque de feminilidade

Outra opção que a empresária considera essencial é o esmalte rosa translúcido ou rosa pálido. É um tom suave e delicado que dá um toque feminino à sua mani. Essa cor translúcida, que evoca a naturalidade das unhas rosa, é perfeita para eventos formais ou momentos em que se busca um estilo mais romântico. Além disso, complementa tanto conjuntos em tons neutros quanto looks mais vibrantes, e sua sutileza o torna uma escolha muito elegante.

Nude atemporal

Nude é outra cor que a estilista venezuelana adotou como favorita. Este tom neutro da cor da pele é conhecido por sua capacidade de alongar visualmente os dedos e combinar perfeitamente com qualquer estilo e paleta de cores. É uma proposta segura e sofisticada para todos os tipos de eventos ou situações, pois proporciona uma aparência impecável e luxo.

Carolina Herrera nos ensina que escolher uma boa cor de unha pode fazer uma enorme diferença no nosso look! Siga os conselhos deste ícone da moda e prepare-se para estar impecável em qualquer ocasião.

