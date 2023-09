Os 4 signos que podem ver o passado retornar e trazer conflitos

Essa semana, alguns signos do zodíaco podem se ver diante do passado e tendem a lidar com problemas que ainda o assombram.

Saiba a seguir quais são e como agir:

Virgem

Mantenha-se firme emocionalmente e tome as decisões, por mais duras que elas sejam. É preciso se libertar de algo que ainda o mantém atado e pode ter a ver com alguém do passado. Tudo é passageiro, mas é importante não se aprisionar e buscar a clareza mental para ser firme nos passos que decidem ser dados.

Sagitário

Não subestime ninguém, muito menos o passado que pode retornar em sua vida. É hora de se acalmar e refletir de forma profunda, pois alguém tende a descontrolar seu emocional de alguma maneira. Seja forte para lutar pela sua paz mental com maturidade e saiba cortar o que não vale, com posicionamento forte.

Capricórnio

Esse é um período de acessar verdades e até se desfazer daquilo que já está falido. Algumas portas se fecham para que outras possam se abrir, mas isso também indica que o passado irá dar as caras. Tenha cuidado com as reações e as palavras, principalmente com colegas de trabalho ou do seu círculo de amizade que não se mostraram pessoas sinceras. Pense sempre nas consequências.

Peixes

Hora de ter coragem para enfrentar a verdade e algumas questões que ainda são obstáculos em sua vida. É importante se lembrar que quando o passado regressa, nem sempre é fácil para fazer o bem, por isso é hora de ter sabedoria para seguir em frente sem dar novas oportunidades para aquilo que não vale a pena. Virar páginas!

