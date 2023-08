Bill Gates afirma que apenas três tipos de trabalho sobreviverão na era da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial está mudando tudo. Muitos trabalhadores em nível global têm até mesmo medo de serem substituídos por máquinas ou programas. A automação e a capacidade de análise da IA ameaçam o mundo do trabalho em uma escala similar à revolução industrial. Esta é a revolução da IA e Bill Gates, magnata da Microsoft, tem analisado bastante esse processo.

Mais uma vez, o fundador da Microsoft compartilhou sua perspectiva sobre o cenário de trabalho com essas tecnologias, enfatizando o impacto abrangente em todas as esferas da sociedade. De acordo com Bill Gates: apenas os trabalhos ligados de forma mais direta à Inteligência Artificial sobreviverão.

Como se preparar para a era da Inteligência Artificial, de acordo com Bill Gates

Bill Gates considera que a Inteligência Artificial é a inovação mais significativa da era recente. “Seu potencial para transformar a educação, a saúde e o mercado de trabalho é imenso, gerando novas oportunidades e enfrentando desafios importantes”, disse ele. Qual é a sua recomendação? Se aperfeiçoar em Inteligência Artificial.

IA O uso da inteligência artificial já tem repercussão em todas as áreas da vida diária (Foto: Especial)

Gates incentiva os jovens a aprenderem programação e a desenvolverem habilidades digitais, fundamentais para os empregos relacionados com a Inteligência Artificial no futuro. Ele também destaca o papel das plataformas online que oferecem cursos gratuitos ou de baixo custo para aprender e ter acesso à educação de qualidade em um ambiente promissor.

Qual área terá trabalho mesmo com a Inteligência Artificial?

De acordo com Gates, são três áreas importantes para o futuro: Inteligência Artificial, Energia e Biologia.

Das três, o magnata reconhece que a Biologia poderia apresentar mais riscos em termos de oportunidades de trabalho. No entanto, Bill Gates sustenta que é possível direcionar esta profissão para que contribua de forma proveitosa para o avanço da Inteligência Artificial: os avanços e pesquisas nestas áreas, podem continuar alimentando a Inteligência Artificial.

Raul Zamora/Aton Chile (RAUL ZAMORA/ATON CHILE/RAUL ZAMORA/ATON CHILE)

De acordo com Bill Gates, se nossas tarefas estiverem de alguma forma relacionadas à Inteligência Artificial, elas podem sobreviver. Nessa linha, mais profissões podem ser adicionadas a essa lista. Mas ele se concentrou nas “três com mais possibilidades”.

Para estar preparados para as oportunidades que surgirão neste ambiente em constante evolução, é essencial adquirir conhecimento em IA e desenvolver competências digitais”, acrescentou o magnata. Em suas reflexões registradas em seu blog pessoal, Gates expressou que a Inteligência Artificial promete transformar o modo como trabalhamos e vivemos, permitindo que nos concentremos em tarefas mais significativas e criativas enquanto confiamos as tarefas monótonas às máquinas.

As artes, devem continuar a ser algo puramente humano? O debate está só começando.