Som misterioso detectado na estratosfera confunde os cientistas

Pesquisadores enviaram um balão com a intenção de fazer diversos experimentos, entre eles identificar sons que não podem ser detectados pelos ouvidos humanos, os infrassons, e acabaram detectando uma série de ruídos que não conseguem explicar.

Esses ruídos misteriosos são muito comuns em estrelas distantes, mas desta vez esses ruídos foram identificados em nossa estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera da Terra onde está a camada de ozônio que protege o planeta da radiação do sol.

Entre os vários ruídos detectados, muitos tiveram sua origem detectada, como o impacto das ondas do mar, trovões e até aviões vagando em regiões próximas, mas outros simplesmente desafiam a capacidade dos cientistas.

“Existem muitos voos com sinais cuja origem não entendemos”, disse Daniel Bowman, principal cientista do Sandia National Laboratories no Novo México.

“Eles são quase certamente mundanos, talvez um pedaço de turbulência, uma tempestade severa distante ou algum tipo de objeto humano como um trem de carga – mas às vezes é difícil dizer o que está acontecendo devido à falta de dados lá em cima”, disse.

Os cientistas por enquanto continuam tentando determinar de onde vem esses ruídos captados na estratosfera e quem saber por que alguns balões lançados são capazes de detectar e outros não.

Os balões solares usados na medição são capazes de levar sensores duas vezes mais altos do que os jatos comerciais são capazes de voar e seu custo é barato e os cientistas acreditam que essa mesma tecnologia em versões cheias de hélio possa um dias ser usadas para explorar a atmosferas de outros planetas, como Vênus.