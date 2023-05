Os signos são implacáveis e disputam até mesmo no relacionamento

Alguns signos do zodíaco podem ser firmes e não cedem em suas disputas, competindo inclusive com seus parceiros amorosos.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode ter impulsos que surpreendem até mesmo aqueles que o conhecem bastante, especialmente quando se trata de competir por algo. Ele gosta de ser o primeiro e ganhar, mas pode ser um pouco agressivo nessas disputas, até mesmo se tratando de competições com seu parceiro amoroso.

Leão

Por mais que seja muito amoroso e parceiro no relacionamento, o leonino é confiante e gosta de competir. Ele pode fazer isso quando disputa por atenção ou para realizar algo que considera realmente importante, mas que não tem recebido muito apoio por parte do outro. Esse signo sabe o que quer!

Escorpião

O escorpiano sempre será intenso e disputará por seu lugar, inclusive com o parceiro. O controle das situações é sua maior debilidade e ele pode se tornar um pouco possessivo com isso, o que o faz competir bastante para levar as rédeas das situações emocionais ou até mesmo mais práticas.

Capricórnio

O capricorniano não está acostumado a ficar em segundo lugar e isso o leva a ser competitivo em muitas questões, inclusive na vida amorosa. Seu desejo é ser priorizado e alcançar o sucesso, o que pode gerar também conflitos sobre o quanto ambos tem trabalhado para avançar na vida.

Aquário

O aquariano é muito visionário e isso o faz a ser competitivo também, inclusive no amor. Sua independência e liberdade fazem com que ele não tenha medo de disputar, pois se sente com autonomia o suficiente para lidar com qualquer situação. Ele consegue separar questões práticas e justas dos sentimentos com facilidade.

