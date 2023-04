Os signos que podem esconder a sensibilidade até mesmo dos parceiros amorosos

Quando se trata de amor, nem sempre todos os signos compartilham de cara o que realmente sente e alguns deles podem guardar a sensibilidade para si mesmos.

Confira quais são:

Áries

O ariano é intenso e apaixonado, mas nem sempre sua sensibilidade é demonstrada facilmente. Ele prefere estar em vantagem e liderança, o que o faz esconder aquilo que tende a ser considerado debilidade. Ele se entregará de verdade quando sentir um impulso muito honesto de fazê-lo.

Aquário

O aquariano é intuitivo, mas nem sempre se conecta com sua sensibilidade facilmente e pode ser resistente em compartilhar sobre ela, inclusive no relacionamento. Ele se protege de feridas emocionais, do passado ou futuros, sem que isso afete suas demonstrações de afeto algumas vezes.

Capricórnio

Nem sempre o capricorniano libera todas as camadas da sua sensibilidade para que as pessoas vejam, mesmo se confia. Ele prefere calcular alguns riscos e fazer de maneira significativa, pois considera um passo e tanto.

Escorpião

Um escorpiano por vezes protegerá sua natureza muito sensível porque já se aproveitaram dela antes. Esse lado emocional é forte e muito importante, por isso ele se torna protetor e desconfiado com quem pode conhecê-lo.

Leão

A autoconfiança e autoestima do leonino não diminuem sua sensibilidade, mas o fazem proteger tudo o que pode ser considerado uma vulnerabilidade. Ele quer viver amores leais e sinceros, mas calcula bastante se isso é reciproco e se não irá se arrepender mais tarde.

