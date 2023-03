Os signos que deixam de amar quando param de sonhar juntos

Alguns signos do zodíaco precisam dos sonhos para amar e construir um futuro ao lado de quem amam. Sem eles, é possível que as coisas começam a perder o sentido e o brilho.

Confira quais signos deixam de amar quando param de sonhar juntos:

Sagitário

O sagitariano é movido por planos, descobertas e fantasias. No amor, ele sempre deseja dar novos passos e, mesmo em um compromisso, quer viver experiencias que o façam renascer. Por isso, esse signo é sonhador e se sente distanciado emocionalmente de quem não consegue fazer o mesmo com ele.

Capricórnio

Por mais que seja estruturado, o capricorniano é um signo sonhador. Ele ambiciona realizar o que fantasia, inclusive no amor. Para esse signo, os sonhos podem ter um direcionamento realista e fazem parte do motor que fazem duas pessoas buscarem o futuro juntos. Por isso, ele sente que o sentimento não é mais ou mesmo ao se ver incapaz de ter sonhos com alguém.

Aquário

O aquariano está sempre além do horizonte, por isso as ideias e os sonhos são muito presentes em suas vidas. No amor, ele pode querer alguém tão criativo e corajoso como ele, buscando um parceiro que não tema entrar de cabeça em algumas fantasias até que elas se transformem metas. Se essa troca não existe, ele pode deixar de admirar o parceiro.

Peixes

Não é segredo para ninguém que o pisciano é um dos signos mais sonhadores do zodíaco. No entanto, ele cria esse mundo de fantasia e histórias no amor. Ao ser criativo e romântico, as relações que não possuem esse impulso podem deixá-lo um pouco inseguro e com medo de passar uma vida sonhando só.

