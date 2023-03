Os signos que podem corresponder investidas sem a intenção de romance

Reprodução - How I Met Your Mother (CBS)

Quando se trata de romance, alguns signos podem corresponder os flertes mesmo sem a intenção de ter algo mais sério ou chegar até o fim.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de se sentir desejado e que tem as rédeas das situações em suas mãos, inclusive no amor. Sendo assim, esse signo se sente instigado a corresponder a investidas no romance, mesmo que não deseje nada a mais, apenas pelo entusiasmo do jogo de sedução e carinho no ego.

Libra

O libriano gosta de encantar e que valorizem sua beleza, por isso quando alguém demonstra isso, ele se sentirá logo lisonjeado. Se divertir e flertar é algo inofensivo para esse signo que prefere deixar as coisas fluírem e não se precipitar com um “não” que deixe tudo incomodo.

Veja também: Os signos que confundem os pontos fortes no amor

Escorpião

O escorpiano se sente muito bem quando é desejado e gosta de dar corda para ver aonde ode chegar, mesmo que no fundo não pense em corresponder de verdade. Esse signo também pode ter conflitos sentimentais importantes e tenta escapar dele com esse tipo de distração.

Capricórnio

O capricorniano gosta de estar no controle dos relacionamentos e de afirmar sua independência, por isso se sente inclinado a corresponder investidas, pois sabe que a última palavra é a sua. Ele consegue separar bem aquilo que é momentâneo ou duradouro e se arrisca nos afetos.

Peixes

O pisciano pode se divertir bastante com romances que entram em sua vida e corresponde quando tem a oportunidade, mesmo que isso não se torne nada mais sério. Ele pode mudar de ideia depois, mas não se arrepende de provar o entusiasmo momentâneo de uma conexão que acariciou seu ego.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!