Os signos do zodíaco que mais agem com o coração

Enquanto alguns signos do zodíaco podem levar suas vidas mais focados na razão, outros nunca deixam de ouvir o coração e sabem que ele influencia grande parte das suas ações.

Confira quais são esses signos:

Touro

O taurino costuma ouvir seu coração pacientemente e isso o faz ser leal aos sentimentos. Quando se importa com alguém, não dúvida em proteger e se comprometer a estar ao seu lado independente das circunstancias. Além de atitudes reais e que podem ser vistas, ele terá empenho para mostrar seu afeto de outras formas.

Câncer

O canceriano é sempre muito atento às necessidades emocionais e sentimentais do outro. Por isso, esse signo age com o coração de forma instintiva, pois se conecta até mesmo com aquilo que não é dito. Seu conceito de amor é ser como a família que cria laços de apoio, afeto e aconselhamento nos momentos bons e difíceis.

Aquário

Por mais que seja independente, o aquariano tem o altruísmo como uma filosofia de vida. Ele pode deixar seu coração falar mais alto e ditar os princípios que realmente importam em suas relações, agindo com o coração e o carinho que nem sempre é reconhecido; o de se preocupar pelo bem estar coletivo e a justiça.

Peixes

O pisciano pode ser um dos signos mais empáticos do zodíaco, construindo assim uma sensibilidade compassiva e que pode ser interessada apenas na amabilidade. Quando alguém é importante em sua vida ele se esforça para compreender e apoiar, mesmo que a situação seja complexa.

