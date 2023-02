Os signos que surpreendem ao ter atitudes covardes no amor

Alguns signos são muito corajosos para viver a paixão e se relacionar com as pessoas, por isso surpreendem quando tomam atitudes covardes com aqueles que dizem amar.

Confira quais signos são:

Áries

O ariano pode ser muito apaixonado e intenso em seus relacionamentos, mas surpreende ao demonstrar covardia quando vê algo especial se desgastando. Por mais que não já não esteja feliz, ele pode mentir para o outro e para si, adiando a responsabilidade de colocar um ponto final.

Touro

O taurino pode ter claro em sua mente e coração o que deseja no amor, mas ele pode ser muito covarde para resolver alguns problemas mais complexos. Seja por medo ou por outro motivo, ele pode evitar os problemas que protagoniza e afetam a conexão até que eles cresçam e se tornem mais enraizados.

Gêmeos

O geminiano surpreende com uma atitude covarde no amor quando deixa seu poder de se comunicar e resolver confrontos dormindo dentro dele. Dessa maneira, ele teme dizer o que realmente sente ou a verdade que está por trás de algumas atitudes, escondendo informações importantes da relação.

Câncer

O canceriano tem um coração enorme e valoriza seus relacionamentos, mas pode ser muito covarde quando cultiva seus rancores silenciosamente e se vinga da outra pessoa sem ela saber os verdadeiros motivos. O ressentimento pode arruinar tudo!

