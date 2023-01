Os signos do zodíaco que seduzem com a energia

Quando o assunto é sedução, alguns signos do zodíaco podem ter uma energia especial que vai muito além em diversos sentidos.

Confira quais são:

Touro

A energia do taurino é sensual, pois além de detalhista, sabe como provocar e conseguir o que quer em tudo o que acompanha sua personalidade. Sua elegância nata faz com que ele use uma sutileza especial, mas que não deixa de ser firme em suas intenções ou nos desafios que surgem na conquista.

Gêmeos

O geminiano pode se comportar de forma sedutora, mas muito está presente em sua energia. Ele escolhe a forma certa de se expressar e fisgar os outros pela mente, despertando logo pensamentos e até admiração. Seu encanto natural também vem da arte de ouvir e ter sorriso fácil.

Veja: Os signos do zodíaco que são misteriosos no amor

Libra

O libriano costuma sempre ter um gesto doce e sedutor na manga. Por mais que toma atitude e iniciativas atrevidas, a personalidade deles continua transmitindo inocência e leveza, entregando assim um brilho atrativo. Como gosta de paquerar e se divertir despretensiosamente, termina sendo um desafio que chama a atenção.

Escorpião

O escorpiano tem um ar misterioso e sedutor que encanta principalmente quem curte jogos de conquista. Ele pode entregar muito da sua sensualidade na aparência também, mas se torna ainda mais arrebatador quando também está interessado em alguém; ele é ótimo em flertar e surpreender quando já tem suas intenções claras.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!