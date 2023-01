Esses são os perfumes nacionais FEMININOS que NÃO PODEM faltar na sua coleção

Se você iniciou agora no vasto mundo da perfumaria ou já coleciona perfumes há algum tempo, mas sempre busca conhecer nossas fragrâncias, preste atenção nos perfumes a seguir.

De clássicas à contemporâneas, as fragrâncias femininas a seguir despontam em qualidade e aroma e são essenciais em qualquer acervo. Confira!

Glamour Love Me (O Boticário)

O perfume se associa a um estilo ‘boneca’, com um aroma suave e ao mesmo tempo elegante. É considerado um floral com uma fragrância única, difícil de ser encontrada.

Notas de Topo: Bergamota e Maçã. Notas de Coração: Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e Notas de Base: Almíscar e Âmbar.

Lyra (Eudora)

Um perfume onde as frutas vermelhas chamam atenção, lembrando um aroma de gloss de morango. É ideal para uma mulher romântica e ao mesmo tempo sedutora, que gosta de marcar presença.

As notas de topo são Strawberry Syrup, Mirtilo, Kiwi e Osmanthus. As notas de coração são Jasmim, Flor de Íris, Lírio-do-Vale, Osmanthus e Violeta e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar, Maltol, Sândalo, Cedro e Musgo.

Free Hugs (O Boticário)

Esse é um perfume inspirado nos abraços. É uma fragrância Chipre suave, que fixa muito bem. As notas de topo são Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina.

As notas de coração são Aldeídos, Pele, Violeta, Camélia, Ylang Ylang, Jasmim e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli ou Oriza e Benjoim.

Essencial Único - Natura

Tanto a versão feminina quanto masculina foram destaques no ano passado e prometem continuar fazendo sucesso em 2023. O nome não deixa mentir, ‘Único’ possui um aroma moderno e diferenciado, continuando o legado da minha Essencial.

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro.