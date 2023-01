Perfumes PROIBIDOS de usar em um encontro ou em ambientes fechados

Você é livre de escolhas, mas de você gosta de estar por dentro do mundo dos perfumes, sabe que alguns deles são muito potentes e podem até mesmo incomodar uma pessoa, não é mesmo?

Então se você estiver solteiro ou solteira e marcou um encontro, evite as fragrâncias da lista a seguir pois, se você acha que vai arrasar, você está enganado, já que esses aromas são tão difíceis de agradar o público comum que é capaz do seu crush sair correndo ou não querer mais te encontrar. Ficou curioso? Confira a seguir os perfumes proibidos em um encontro!

Gabriela Sabatini (feminino)

As notas de topo são Aldeídos, Notas Frutadas, Bergamota, Mandarina e Limão. As notas de coração são Jasmim, Madressilva, Flor de Laranjeira, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Fava Tonka, Sândalo, Almíscar, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Lapidus Pour Homme - Ted Lapidus (masculino)

As notas de topo são Abacaxi, Lavanda, Artemísia, Bagas de Zimbro ou Junípero, Limão, Manjericão e Bergamota. As notas de coração são Mel, Incenso, Árvore de Pinheiro, Rosa, Pau-Rosa, Jasmim, Alcarávia, Raíz de Orris ou Lírio Florentino, Lírio-do-Vale e Petitgrain e as notas de fundo são Tabaco, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Almíscar, Âmbar, Sândalo, Fava Tonka e Cedro.

Tabu - Dana (feminino)

As notas de topo são Especiarias, Laranja, Coentro, Néroli e Bergamota. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Ylang Ylang, Rosa, Jasmim e Narciso e as notas de fundo são Âmbar, Civeta, Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Musgo de Carvalho, Vetiver e Cedro.

Antaeus Chanel (masculino)

As notas de topo são Mirra, Sálvia Esclaréia, Coentro, Bergamota, Lima e Limão de Amalfi. As notas de coração são Rosa, Tomilho, Manjericão e Jasmim e as notas de fundo são Castóreo, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Ládano francês.