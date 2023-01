Significado dos sonhos: esse sonho pode indicar preocupação excessiva

Sonhar com o trabalho não parece os melhores dos sonhos, afinal, a noite foi feita para descansar e se desligar das tarefas, então se você acaba sonhando que está trabalhando, com o seu chefe te cobrando algo ou com algum colega de trabalho, pode ser que as coisas não estejam tão certas.

De acordo com o site ‘Sonhos’, pode ser uma indicação de que você é uma pessoa profissional e dedicada, contudo, também pode demonstrar insegurança ou insatisfação com o ambiente em que você presta serviço.

Sonhar trabalhando

É possível que os significados se alterem dependendo das pessoas que aparecem no sonho ou em como você enxerga o trabalho. Se você enxerga no sonho outra pessoa ou até mesmo você trabalhando de forma leve, pode ser um indicativo de que é hora de você traçar planos futuros para a sua carreira. Mas se você está se recusando a trabalhar no sonho, ignorando uma ligação ou ansioso por ter que trabalhar, por exemplo, é um forte indício de insegurança e instabilidade.

Sonhar que busca emprego

Além desses significados, outro sonho menos comum é o de que você se enxerga buscando um emprego. Caso você esteja realmente desempregado, é apenas um reflexo das suas lutas diárias enviando currículos ou preocupado em conseguir uma vaga. Mas se você está firme no emprego, não se preocupe tanto, pois o sonho pode ser um indicativo de que você esteja apenas confuso e sem saber quais decisões tomar para o futuro.

Sonhar com o trabalho atual

Sonhar com o trabalho atual é até mesmo comum, mas indica sobrecarga ou preocupação excessiva. Caso isso esteja realmente acontecendo, pense na caminhada que você traçou para chegar até aqui e mentalize que tudo acontece no seu tempo. Evite também pensar no trabalho em momentos de lazer ou descanso, pois isso pode acabar te deixando ansioso.