Relacionamento: esses são os nomes mais sensuais do mundo

Durante uma relação sexual, algumas pessoas gostam de chamar pelo nome do seu amor enquanto está no ato. Pode ser o nome próprio ou um apelido carinhoso, o que não pega bem é se você errar o nome do companheiro . O erro pode ser justificado, já que alguns nomes são inesquecíveis. Pelo menos é o que diz uma marca de brinquedos sexuais, que utilizando uma ‘fórmula’, revelaram os nomes mais sensuais utilizando personagens de contos eróticos e filmes românticos.

Ranking feminino

A marca avaliou os nomes de personagens de 100 livros de ficção erótica mais vendidos na internet, além de 120 nomes românticos.

No ranking de nomes femininos, Mary ficou em primeiro lugar graças a filmes como Quem Vai Ficar com Mary? (1998), Questão de Tempo (2013) e Ammonite (2020). Em segundo lugar vem os nomes Rachel, Kate, Julia e Eva e Susan, Sophie, Mia e Anna ocupam o terceiro.

Ranking masculino

Já entre os nomes mais sensuais entre os homens está Jack, que aparece em nove personagens, como Jack Dawson, de Titanic (1997) e e Jack Twist, do filme O Segredo de Brokeback Mountain (2005). Em segundo vem os nomes Nick, James e Ben e em terceiro Peter e Joe.

Os nomes avaliados possuíam sete letras e segundo o estudo, nomes curtos são vistos como mais doces e mais atrativos. Para a psicóloga comportamental e coach de encontros Jo Hemmings “Pessoas com nomes abreviados parecem mais acessíveis e amigáveis, menos intimidadoras. Um nome diminuto dá uma sensação de calor e informalidade”, comenta.

Além disso, de acordo com experimentos científicos, conforme explicado pelo Metro UK, nomes masculinos com as letras ‘E’ e ‘I’ são mais atraentes, enquanto nomes com vogais e redondos, com a letra ‘U’, por exemplo, têm o efeito contrário.

“Nomes de som redondo, como Laura, tendem a ser considerados mais atraentes do que aqueles com sons de vogais menores”, diz a pesquisa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

