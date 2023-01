Relacionamento: 8 pedidos AMEAÇADORES que seu parceiro jamais deve fazer

Relacionamentos amorosos são baseados em trocas e reciprocidade. Não se trata de um jogo ou posse em relação ao outro, além de conter a necessidade de haver responsabilidade afetiva dentro do compromisso.

Quando as doses de respeito e afeto se vão – ou é mostrado que nunca existiram – o caos se instaura na relação. Pode haver controle, abuso, manipulação e outros tipos de cenários em que um é colocado como a vítima e o outro seu opressor.

Existem alguns pedidos feitos por parte do parceiro, que podem indicar sinais ameaçadores e de desamor. Caso você se deparar com tais demandas, jamais deve ceder e acatar as vontades dele. Lembre-se que a relação é uma via de mão dupla, não existe dono.

Pior ainda é quando sai da fase de pedidos e entra para exigências. Sentiu-se obrigado a fazer algo para atender o desejo do parceiro? Tome muito cuidado! Extraído do portal Nueva Mujer, trouxemos oito demandas que você jamais deve aceitar do parceiro.

1 – Compartilhar senhas

Dados bancários sensíveis, login de celular, redes sociais... não importa a ferramenta. Sua privacidade e intimidade é um direito seu! Embora esteja em um relacionamento, ainda assim é um indivíduo com suas particularidades.

Veja mais: Relacionamento: DESCONFIE quando o parceiro ultrapassar seus limites e imponha estas 3 condições

2 – Moldar personalidade

No início, tudo é mais sutil. Começa com críticas ao seu modo de falar e de vestir. Após um tempo, ele vai querer modificar sua personalidade, rotina diária, círculo de amigos, além da forma como você se comporta perante a sociedade.

3 – Afastar familiares

Preste atenção caso ele comece a falar mal de sua família com frequência, colocando ideias tóxicas em sua cabeça. É o que manipuladores e narcisistas costumam fazer: afastam você do seu círculo de apoio para que termine sozinho e ainda mais fragilizado para não ter onde recorrer.

4 – Desistir dos sonhos

Embora a ideia de cuidar das finanças sozinho enquanto você fica em casa pareça inocente e cuidadoso, com o tempo pode mudar para controle.

Quando há independência financeira, você tem o poder de todas as decisões que melhor lhe convier. Se a decisão for tomada em conjunta e ser benéfica aos dois, não há nada de errado. O problema começa quando ele te impede de fazer o que deseja.

5 – Manipular sexualmente

Você jamais pode ser forçado a fazer algo na cama, se não for de sua vontade. Caso ele te pressione apenas para realizar um desejo individual, isso mostra que ele não se importa com seu bem-estar, apenas te usa como objeto de satisfação própria.

6 – Responsabilizar o parceiro por tudo

É mais comum isso ocorrer em casais que moram juntos e transferem completamente a manutenção do lar para a mulher. Isso apenas drenará sua energia com a carga de atividades exaustivas.

7 – Pressionar para ter filhos

A maternidade é uma decisão livre e pessoal que deve ser desejada. Se você já tomou a decisão de não ser mãe, seu parceiro deve respeitá-la e não colocar pressão em sua escolha. Embora ele expresse seu desejo em seu pai, isso não pode ser uma imposição/exigência à mulher.

8 – Gerar inseguranças e mal-estar

“Se o seu parceiro faz você se sentir insegura ou menos, fuja. Essa pessoa pode estar preparando as bases para um relacionamento tóxico, ou pode ser apenas um idiota, mas, independentemente disso, você não precisa disso em sua vida.” assegura a especialista Bianca Laureano, do El Confidencial.