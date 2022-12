Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo no Ano Novo

O últmimo fim de semana de 2022 chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco para o Ano Novo:

Áries

Fim de semana de entender que a paz e o amor entraram na sua vida porque você merece, então não sabote a felicidade.

No amor, é momento de relaxar e aproveitar a positividade do momento. Procure se organizar bem para curtir sem deixar responsabilidades de lado.

Cuidado com o resfriado e lembre-se que seu ponto fraco é a garganta e seja saudável para ter mais energia. Não se sinta mal se alguém especial se ausentar.

Touro

Você vai ter pressa e algumas correrias de última hora. Resolva e fique em paz para se cercar das pessoas que mais o amam com tranquilidade.

Você faz uma viagem e tudo sai bem. Evite apenas gastar muito e entregue mais seu coração, lembre-se que o amor e felicidade não deve depender de coisas caras.

Momento de perdão e de estar em paz consigo mesmo. Se você está guardando rancor, tente esquecê-lo e aproveite a nova fase. Perfume-se para atrair a prosperidade.

Gêmeos

Desejos são realizados. Serão dias para se apaixonar novamente ou recordar alguém do signo de Capricórnio ou Aquário.

Cuide dos problemas com o álcool e tente se controlar; economize energia para começar 2023 com prosperidade. Controle também a alimentação para não ter problemas com gastrite.

Uma surpresa virá. Muitas pessoas se lembram de você. Um convite será feito e pode ser por um interesse amoroso.

Câncer

Final de semana muito especial para você, principalmente porque seu signo é o mais sentimental e sentirá que as pessoas certas estão com você.

Não hesite em se abrir para o amor, pois um amor pode chegar e será algo duradouro. Aqueles que têm um parceiro falarão sobre dar um passo importante no relacionamento.

Você recebe um presente ou palavra muito especial. Cuidado extra com os seus comentários, é melhor não falar da vida alheia, pois irá se queimar. A família terá mais união.

Leão

Serão dias de muita convivência com pessoas especiais. Lembre-se que seu signo precisa sempre se sentir feliz em conjunto, mas também deve se amar.

Abra o coração para o novo, pois ele pode chegar. Você terá uma reunião de última hora; mantenha as obrigações em ordem.

Cuidado com os vícios e com o álcool; procure se controlar para não ter ressaca moral. Um nascimento tende a ser anunciado em breve.

Virgem

Você ficará muito feliz e se reunirá com gente muito especial para você. Detalhes. Cuidado para não gastar muito e se arrepender depois.

Você está em um momento ideal para dizer a essa pessoa que a ama. Aqueles que têm um parceiro podem dar um novo passo.

Você recebe o convite para fazer uma viagem ou estar com alguém. Procure ser bem claro com seus sentimentos para não magoar ninguém.

Libra

Você vai aproveitar ao máximo esses dias de Ano Novo. Pessoas amadas se aproximam e se divertem juntas.

Você faz uma viagem e tudo sai bem. Compras de última hora, evite apenas gastar muito. Boa convivência entre os casais e no lar.

Mudança de visual; você mostra o seu melhor. Carisma em alta que atrairá pessoas queridas ou novos pretendentes. Deixe que a paz reine em seu coração.

Escorpião

Muitas surpresas agradáveis acontecem neste fim de semana. Um amor do passado retorna ou você terá notícias de alguém muito especial em sua vida.

A energia será mais intensa; permita-se abrir o coração e olhar também para si mesmo. Um desejo será realizado.

Cuidado apenas para não se render aos excessos. Algumas emergências podem acontecer. Algo compartilhado chamará a sua atenção.

Sagitário

Você estará ocupado e alguns trabalhos podem surgir. Coloque tudo em ordem para poder aproveitar a diversão. O esforço extra valerá a pena.

Você recebe um convite e se divertirá muito. Você pensa intensamente no futuro e tem planos; lembre-se que seu signo terá a sorte de começar algo próprio e com sucesso.

Tome cuidado com o consumo de álcool e vícios, pois seu signo facilmente se descontrola, então procure viver da forma mais saudável possível. Você receberá dinheiro extra inesperado. Visitas chegam.

Capricórnio

Seu signo sempre quer ficar bem com todos e é por isso que você se destaca por ser o mais generoso, mas é hora de olhar mais para si mesmo e a própria felicidade.

Comemorações ao lado de quem ama. Seja paciente com seu parceiro, pois todos estão mais sentimentais, então procure entender e ficar em paz.

Evite dar uma oportunidade para um amor do passado que deseja retomar o relacionamento, é fechar esse círculo e começar de novo em outro lugar.

Um dinheiro extra ou compensação do trabalho. Tenha cuidado com o álcool e evite beber demais para não perder o controle. Cuide da sua saúde.

Aquário

Você analisará durante este fim de semana o que deve fazer para estar em paz com todos ao seu redor e deixar os rancores de lado.

Tente relaxar e se divertir reunindo quem ama. Evite beber muito álcool e se controle nas. Se você tem sentimentos por dentro, pense na melhor maneira de falar sobre isso.

Um amor pode o fazer feliz com um gesto ou presente. É hora de você progredir e um sinal de prosperidade chegará. Surpresas.

Peixes

Você se sentirá mais relaxado e feliz pelo contato com quem ama. Lembre-se de que seu signo às vezes fica sentimental e não deve guardar só para você.

Você recebe um presente inesperado. Compras de última hora. Cuidado com problemas de garganta e pulmões; cuide-se para não pegar um resfriado ou até mesmo uma infecção.

O amor é o seu ponto fraco e alguns problemas precisam ficar para depois. O seu parceiro demonstrará felicidade.

Sorte para solteiros. Sua aparência atrai alguém especial.

