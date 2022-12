A palavra que definirá a missão de cada signo do zodíaco em 2023

Um novo ano está chegando com novas transformações e missões para cada signo do zodíaco. Agora chegou a hora de descobrir com a palavra que definirá bastante sua nova trajetória!

Confira a seguir:

Áries

A palavra que definirá 2023 para o ariano é abundância.

Touro

A palavra que definirá 2023 para o taurino é mudanças.

Gêmeos

A palavra que definirá 2023 para o ariano é desafios.

Câncer

A palavra que definirá 2023 para o canceriano é proteção.

Leão

A palavra que definirá 2023 para o leonino é afeto.

Veja também: Os signos do zodíaco que atraem o desejo

Virgem

A palavra que definirá 2023 para o ariano é concentração.

Libra

A palavra que definirá 2023 para o libriano é sabedoria.

Escorpião

A palavra que definirá 2023 para o escorpiano é despertar.

Sagitário

A palavra que definirá 2023 para o sagitariano é transição.

Capricórnio

A palavra que definirá 2023 para o capricorniano é compromisso.

Aquário

A palavra que definirá 2023 para o aquariano é alegria.

Peixes

A palavra que definirá 2023 para o pisciano é lucro.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!