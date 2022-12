O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica diz se você é intenso ou distraído

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilusão de ótica pode revelar se você é uma pessoa intensa ou mais distraída.

Segundo o portal The Sun US, existem apenas duas possibilidades diferentes.

É tudo uma questão de percepção. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/TikTok/@charlesmeriot)

A imagem foi compartilhada primeiramente pelo canal do influenciador Charles Meriot no TikTok, que reproduz diversos testes de personalidade.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro os livros

Uma das primeiras possibilidades para resolver esta ilusão de ótica é a mais “óbvia”: os diversos livros, empilhados um no outro. Caso tenha sido essa sua primeira percepção, é provável que você seja uma pessoa mais intensa.

Você gosta de absorver novas informações e tem muito conhecimento armazenado dentro de si, mas, por outro lado, também tem uma personalidade muito complicada.

Se você viu primeiro o rosto

A outra possibilidade para solucionar a ilusão de ótica desta imagem é um pouco mais sutil: os livros, quando juntos, formam a imagem de um rosto de um homem velho. Se essa foi a sua visão, talvez você seja reconhecido como alguém mais distraído.

Você tem uma intuição muito afiada e costuma tomar as decisões de acordo com o que está sentindo no momento. Também é visto como alguém extremamente sociável, considerado a verdadeira alma da festa.

E nesta outra imagem, o que você enxerga primeiro?

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: The Sun US)

O que você percebe primeiro ao olhar para esta imagem? Sua impressão inicial desta ilustração surrealista pode revelar o que as outras pessoas acham menos atraente em você.

Segundo o portal The Sun US, existem quatro possibilidades diferentes. Descubra qual alternativa aqui.

