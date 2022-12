Terminar um relacionamento nunca é uma tarefa fácil e a fase de adaptação para a nova vida de solteiro pode ser um período delicado.

Confira como cada signo age depois de terminar um relacionamento:

Áries

O ariano pode se sentir frustrado, mas ainda assim tentará se deixar levar pelos seus instintos e paixões, fazendo o que gosta e entrega prazer, mesmo que seja só pelo momento.

Touro

O taurino duvidará do bem e do amor por um tempo, mas isso ele saberá guardar bem e começará a curar suas feridas de forma silenciosa, se afastando um pouco do movimento.

Gêmeos

O geminiano lidará com altos e baixos internos e externos, mas tentará se reunir com quem o motiva e passar momentos de diversão com as pessoas que sempre o apoiaram.

Câncer

O canceriano passará por momentos intensos e dramáticos, mas também buscará refugio em coisas que fazem seu amor ser despertado, precisando ter cuidado apenas com embarcar rapidamente sem se curar.

Leão

O leonino tentará reencontrar suas essências e estabelece novos desafios, mesmo com o coração machucado.

Virgem

O virginiano passará por um momento de muitos questionamentos e intensidade emocional, mas ele também começa a iniciar mudanças práticas em sua vida para recomeçar.

Libra

O libriano é uma pessoa justa e tentará rever com calma tudo o que aconteceu, buscando se recuperar do término sem cair no pessimismo e dando passos para aceitar coisas novas.

Escorpião

O escorpiano pode passar muito tempo pensando no amor perdido e naquilo que poderia acontecer. Quando começa a enxergar mais a realidade e não se perde nos sentimentos, tende a ter pressa para retomar experiências que preencham seu coração.

Sagitário

O sagitariano tentará arrumar novos caminhos para ficar de bem com a vida e pode embarcar em aventuras, mesmo quando o coração ainda não se recuperou totalmente.

Capricórnio

O capricorniano tenta focar na inteligência emocional, mas também sofre e esconde alguns sentimentos. Ele leva um tempo para superar e mesmo assim faz de tudo para sua vida se manter ocupada e com novidades.

Aquário

O aquariano pode tentar se adaptar rápido a vida de solteiro e levará sua independência ainda mais a sério, mesmo que em momentos de solidão lide com os sentimentos difíceis. Isso o torna bem seletivo.

Peixes

O pisciano é romântico por natureza e sabe que superar lembranças, sentimentos e alguém que foi embora sempre levará tempo. Ele pode alternar entre se isolar ou se apoiar em quem o ama até voltar a encontrar vontade para viver sua vida amorosa sem tanto medo.

