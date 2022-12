Os signos que nem sempre se entregam ao amor da mesma forma

Alguns signos do zodíaco dão mais propensos a se entregar no amor de uma forma diferente do que os românticos de plantão estão acostumados.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Sagitário

O sagitariano não quer fazer ninguém sofrer, mas ele sempre coloca sua liberdade em um lugar muito importante e preservado em sua vida. Por isso, ele não tentará se encaixar completamente no mundo de alguém se não sentir afinidade com o que se vive ali. Ele quer viver bem no presente e ser leal, mas não precisa compartilhar tudo, pois considera que se entregar ao sentimento vai além disso.

Capricórnio

O capricorniano tende a se colocar no lugar do outro e construir conexões sólidas, mas ele também sabe o que deseja para sua vida no presente e no futuro. Dessa maneira, alguns planos não mudam e ele mantém sua postura mesmo que seja oposta a de quem ama. Chegar em consensos e é importante e um sinal de maturidade, mas ele tende a ser resistente em alguns aspectos.

Aquário

O aquariano busca alguém que seja tão visionário e autêntico quanto ele, mas isso não significa que se tornará um só. Esse signo gosta de manter seus espaços e limites claros, se entregando ao amor sem nenhum tipo de amarra que o impeça de fazer o que quer, mesmo que algumas pessoas não consigam interpretar o seu jeito.

Peixes

O pisciano não quer viver relacionamentos superficiais para sempre, mas também pode preferir se entregar na medida certa para preservar seu coração. Ele começa a entender a importância do tempo de qualidade a dois, mas não deixará de ter seus momentos de reflexão e recolhimento. Para este signo o amor é compartilhar, mas também permitir que a saudades chegue.

