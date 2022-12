5 perfumes perfeitos para você dar de presente neste Natal

Se você ainda não comprou os presentes para este fim de ano, a essa altura do mês de dezembro você provavelmente deve estar surfando. Mas calma que a sua solução pode estar nos perfumes!

As fragrâncias a seguir são indicadas para presentear alguém pois são fáceis de agradar, com o uso sendo ideal inclusive para as festas de fim de ano. Não é todo o presente que a pessoa que ganhou pode sair utilizando no mesmo instante, não é mesmo?

Egeo Dolce - O Boticário

As Notas de topo desse perfume são framboesa e nectarina. As notas de corpo são algodão-doce, anis, violeta e madressilva e as notas de fundo são âmbar, baunilha, fava tonka, sândalo, musk.

Luna Intenso - Natura

Os acordes que compõem essa fragrância são Groselha Preta, Pêssego e Pera no topo, com um coração em notas de Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Flor de Laranjeira e Lírio-do-Vale e para finalizar, as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar.

LEIA TAMBÉM: Top 4: perfumes masculinos que lembram o aroma de fragrâncias importadas

Eudora - Eudora

As notas de topo desse perfume são Bergamota, Damasco e Mandarina, acompanhadas das notas de coração Rosa, Gardênia e Frésia e fechando com as notas de fundo Âmbar, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

Floratta Red - O Boticário

As notas de topo de Floratta Red são Bagas Vermelhas, Maçã e Laranja. As notas de coração são Notas Florais, Tuberosa, Flor de Laranjeira, Violeta e Lótus e as notas de fundo são Chocolate amargo, Âmbar, Almíscar, Sândalo e Cedro.

Essencial Único - Natura

As notas de topo são Pimenta Preta, Damasco, Ishpink e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim Egípcio, Paramela, Íris, Rosa, Osmanthus, Frésia e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Copaíba, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Vetiver e Cedro