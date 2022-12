Top 4: perfumes masculinos que lembram o aroma de fragrâncias importadas

Quem nunca teve o sonho de ter um perfume importado? Porém, com os preços das fragrâncias mais famosas em alta, o que resta para algumas pessoas é procurar por contratipos ou inspirados, que podem se aproximar bastante das suas inspirações. E se você deseja adquirir um perfume desse estilo, confira a seguir 4 perfumes masculinos que lembram importados, segundo o canal ‘Pamela by cosmetics’.

Club 6 Cassino - Eudora

A linha Club 6 da Eudora é uma das mais famosas entre os homens devido ao preço e a qualidade dos perfumes que ela traz. Club 6 Cassino é inspirado em One Milion, um dos perfumes importados mais vendidos no Brasil. É um perfume de uso noturno, principalmente em baladas, ou dias mais frios, mas com menor projeção do que a sua inspiração.

Em sua pirâmide olfativa possui as notas de topo em Pimenta Preta e Gengibre. As notas de coração são Amadeiradas. e a nota de fundo é Âmbar.

H Acqua - Eudora

Uma fragrância aquática e fresca lançada em 2019 que se assemelha ao perfume Invictus, outro importado muito famoso e cobiçado. Por ser refrescante, H Acqua é indicado para o uso diário e combina com o verão.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes importados e contratipos BARATOS e com ALTA FIXAÇÃO

As notas de topo são Notas Aquosas e Cítricos. As notas de coração são Gelo e Notas Especiadas e a nota de fundo é Sândalo Australiano.

Quasar Brave - O Boticário

A fragrância Quasar Brave é um ‘achado’ entre os perfumes nacionais, pois possui um aroma agradável e parecido com Sauvage Diior, que disputa o top 5 perfumes importados mais famosos. Esse perfume funciona tanto de dia quanto de noite.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são: Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Insensatez - O Boticário

Com um aroma bem próximo ao CK One, possui notas de topo em Bergamota, Abacaxi, Tangerina e Mamão Papaia. As notas de coração são Chá, Jasmim, Violeta, Lírio-do-Vale e Tintura de Rosa e finaliza com as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Musgo de Carvalho.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 opções de body splash femininos perfeitas para presentear neste Natal