Perfumes masculinos que AGRADAM FACILMENTE

Nem todos os perfumes possuem um aroma agradável. Mesmo que a ideia seja deixar as pessoas cheirosas, algumas fragrâncias possuem um aroma forte ou com alguma nota ‘diferentona’ que se sobressai. Por isso, se você estiver buscando um perfume novo e deseja adquirir um perfume fácil de agradar, veja as indicações a seguir, com cinco perfumes importados masculinos fáceis de agradar.

Starwalker - Montblanc

É um perfume coringa, podendo ser utilizado no dia-a-dia ou ainda em um evento ou encontro.

As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro e as notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Boss Bottled - Hugo Boss

Um clássico de 1998. Possui acordes mais adocicados, sendo considerado um perfume mais sensual.

As notas de topo são Maçã, Ameixa, Bergamota, Limão, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

Versace Pour Homme - Versace

Um perfume sofisticado, que possui um aroma de limpeza ao mesmo tempo que é sensual. Um perfume bem agradável, que pode ser adquirido sem você conhecer seu aroma.

Inicia com notas de Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. No meio possui Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e finaliza com as notas de Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Acqua di Giò - Giorgio Armani

Clássico e refrescante, sendo um dos perfumes importados mais famosos atualmente.

As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

Mr. Burberry - Burberry

Um perfume fresco e com aroma de “jovem rico”.

As notas de topo são Toranja, Cardamomo, Estragão e Hortelã. As notas de coração são Cedro, Folha de Vidoeiro, Noz-moscada e Lavanda. e as notas de fundo são Vetiver, Madeira Guaiac, Sândalo, Madeira de Âmbar, Benjoim e Musgo de Carvalho.