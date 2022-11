4 perfumes masculinos para usar a VIDA INTEIRA

As fragrâncias importadas são queridas por muitos homens. Contudo, os preços altos fazem com que a escolha por uma delas seja certeira. E se você não quer errar na hora de ‘adotar’ um aroma importado, que tal escolher entre os melhores?

Confira a seguir uma lista elaborada pelo YouTuber especializado em perfumes, Júnior Barreiros, com os perfumes importados que ele levaria por toda a vida.

Montblanc Individuel

Esse é um perfume que faz parte do seleto grupo de fragrâncias importadas com preço de nacional. Funciona tanto a noite quando de dia, mas combina mais com temperaturas mais frescas

O perfume abre com notas de topo em Lavanda, Canela, Abacaxi, Bagas de Zimbro ou Junípero, Hortelã, Bergamota, Alecrim, Cardamomo e Coentro. Continua com as notas de coração em Flor de Laranjeira, Violeta, Gerânio e Jasmim e as notas que fecham a fragrância são Framboesa, Baunilha, Sândalo, Chocolate amargo, Almíscar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Prada L’homme Intense

Diferente do perfume anterior, essa fragrância é uma verdadeira bomba. Possui um lado mais atalcado refinado em virtude do seu poder, fica e projeta por horas.

Sua nota principal é Íris. As notas de coração são Âmbar e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Fava Tonka, Couro e Sândalo. Simples , direto e poderoso.

De acordo com o YouTuber, é uma fragrância rara de ser encontrada. Então se você achar por aí, trate de colocá-la em seu acervo.

Y Eau de Parfum - Yves Saint Laurent

O perfume mais versátil da lista e se você estiver que escolher somente um destes, talvez essa seja a fragrância mais indicada. Um perfume que é amadeirado e ao mesmo tempo aromático. Funciona de dia, de noite, no valor ou no frio.

As notas de topo são Maçã, Gengibre e Bergamota. As notas de coração são Sálvia, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio e as notas de fundo são Madeira de Âmbar, Fava Tonka, Cedro, Vetiver e Olíbano.

Light Blue Eau Intense Pour Homme - Dolce & Gabbana

Fragrância indicada para quem prefere os perfumes cítricos e aquáticos.

As notas de topo são Toranja e Mandarina. As notas de coração são Água do Mar e Junípero ou zimbro e as notas de fundo são Almíscar e Madeira de Âmbar.