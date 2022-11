3 perfumes nacionais que TODO HOMEM DEVERIA TER

Quando se trata de perfume, é comum entre os especialistas a ideia de que é preciso ter no acervo fragrâncias para mais de uma ocasião. Os três principais tipos de aroma que devem constar em uma coleção masculina é um perfume para o dia-a-dia de trabalho, outro para um ambiente noturno e eventos e outra para encontros românticos.

E é essa lista que YouTuber Bruno Silva apresenta a seguir, com uma fragrância deste estilo para cada ocasião citada.

Américas - Mahogany

O perfume Américas combina com diversos ambientes de trabalho. Vendedor, motorista, professor, advogado, entre outros podem ficar tranquilos pois esse é um perfume amadeirado, porém aromático, muito confortável.

As notas de topo são Folha de Violeta, Pimenta Preta e Limão. As notas de coração são Mogno, Anis Estrelado e Gerânio e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Madeira de Âmbar, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Club 6 Voyage - O Boticário

Outro perfume obrigatório em toda coleção masculina é o perfume Club 6 Voyage, da Eudora. Esse é o tipo de perfume bombástico, por isso poucas borrifadas já são o suficiente para o aroma tomar conta do ambiente. Ele é ideal para saídas noturnas, por conter um aroma mais adocicado.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Malbec Black - O Boticário

O perfume pertence a uma das linhas mais clássicas da perfumaria masculina nacional.

As notas de topo são Canela, Cardamomo, Gengibre, Limão, Junípero ou zimbro e Bergamota. As notas de coração são Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Olíbano, Sândalo, Âmbar, Cashmeran e Patchouli ou Oriza.