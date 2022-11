Perfumes do O Boticário que TODA MULHER deveria conhecer Imagem: reprodução Instragram O Botiário (@oboticario)

Se você já é fã da marca O Boticário, você provavelmente já conhece essas fragrâncias da marca, mas se você ainda sabe pouco dos perfumes disponíveis, você deve dar uma chance para as 4 fragrâncias a seguir, de acordo com a YouTuber especializada Juliara Ferreira.

214 Peônia & Apricot

A fragrância faz parte de uma linha de extrema elegância da marca o O Boticário. Peônia e Apricot é um floral frutado lançado em 2019.

As notas que compõe a fragrância são Damasco, Flor de Maçã, Bergamota, Pomela e Mandarina. As notas de coração são Peônia, Pêssego Branco, Íris e Lichia e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza, Baunilha e Sândalo.

Elysée Blanc

Elysée Blanc também faz parte de uma das linhas mais buscadas entre as usuárias da marca. Também lançado em 2019, é considerado um floral chipre com notas de topo em Pêssego, Ameixa, Ameixa de Damasco, Pera e Framboesa. Notas de coração em Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Damascena e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.

Accordes Harmonia

Esse é um perfume mais antigo, lançado em 2006. Accordes Harmonia é uma fragrância atalcada reconfortante.

As notas de topo são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. As notas de coração são Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e as notas de fundo são Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Coffe Woman Duo

Esse é um perfume um pouco mais gourmet, mas ainda floral e frutado.

Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota são as notas de topo. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Jasmim Sambac, Rosa e Ylang Ylang. Já as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.