4 perfumes masculinos BARATOS que FIXAM O DIA INTEIRO

Uma das características mais buscadas em uma fragrância é a fixação. Contudo, é comum achar que os perfumes com maior durabilidade são muito caros. É fato que, perfumes com notas mais trabalhadas possuem um valor mais elevado e consequentemente pode ficar mais na pele, mas segundo o youtuber Bruno Silva, é possível encontrar fragrâncias BARATAS e que FIXAM O DIA INTEIRO. Confira a seguir:

Club 6 Voyage - Eudora

Este é um perfume nacional aromático especiado. Lançado em 2020, é uma fragrância bombástica, com uma forte presença de nota de caramelo e café. Seu uso deve ser noturno e em dias frios. Segundo o especialista, fixa por mais de oito horas.

A fragrância abre com notas de Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de meio são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e fecha com notas de fundo em Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Origine Un - In The Box

A empresa é especializada em perfume inspirados, mas também possui uma linha de fragrâncias originais com ótimo custo-benefício e Origine Un é um grande representante desta linha. Possui uma fixação de mais de 12 horas.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Patchouli ou Oriza e Cedro e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

One Man Show Gold Edition - Jacques Bogart

Se você prefere os perfumes importados, essa fragrância pode ser uma boa escolha. Bruno Silva diz que é preciso cuidado na hora de utilizar o perfume, pois seu aroma é uma verdadeira bomba atômica. Logo, poucas borrifadas são o suficiente para exalar um perfume com saída frutada, mas que se transforma e dá lugar às especiarias.

Possui notas de topo em Maçã Vermelha, Violeta, Anis, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Ládano francês e Notas Amadeiradas.

Mukthar - Nuancielo

Para os que preferem perfumes contratipos, Mukthar, da Nuancielo, que tem como inspiração CH Insignia Men, de Carolina Herrera.

As notas de topo são Açafrão e Canela. As notas de coração são Rosa e Violeta e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Notas Amadeiradas, Patchouli ou Oriza, Cashmeran e Ládano.

