Os signos do zodíaco que pressionam nos relacionamentos

Algumas cobranças podem gerar pressões nos relacionamentos e existem signos que estão mais propensos a tomar essa atitude quando o assunto é amor.

Confira os signos que podem pressionar as pessoas com quem se relacionam:

Touro

O taurino pode pressionar bastante quando começa a sentir vontade de planejar o futuro com alguém. Por se levar a sério, ele não quer perder tempo e quer definir lugares ou metas que tornem as conexões mais seguras, duradouras e de alguma maneira práticas. Descordar sobre a velocidade em que o relacionamento está tomando é algo certamente o coloca ainda mais em alerta.

Escorpião

Quando o escorpiano considera uma coisa valiosa, ele não só cuida como se compromete ao máximo. Por isso, esse signo desejará que as transformações e evoluções aconteçam de ambos os lados; se isso não acontece e ele acha que está mais empenhado que o outro, as coisas podem ficar mais complexas e algumas pressões tendem a aparecer. Instabilidade nas emoções e sentimentos logo o deixarão ainda mais na defensiva.

Câncer

O canceriano lutará constantemente para alcançar o que considera um relacionamento verdadeiro e de muita troca. Na necessidade de se sentir amado e inspirado, este signo pode acabar pressionando um pouco outro para alcançar seus objetivos. A sensação de segurança se torna muito importante, mesmo que as situações exteriores estejam mais favoráveis ao caos.

Virgem

O virginiano pode se tornar um pouco controlador quando se trata de tomar as rédeas da relação e comunicar suas necessidades. Ele faz isso com boas intenções e visando a estabilidade, mas pode se exceder quando o outro leva as coisas com menos seriedade. Não existe meio termo e este signo quer realizar sonhos, por isso qualquer dificuldade em fazer ou cumprir promessas pode fazer com que ele se sinta em menor harmonia.

