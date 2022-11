Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 novembro a 2 de dezembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de novembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 28 de novembro a 2 de dezembro de 2022:

Áries

Momento de boa sorte. Será uma semana de grandes conquistas pessoais e você pode ser surpreendido por novidades e oportunidades, então procure não se auto sabotar, principalmente no trabalho.

Cuidado com suas palavras e pense sempre no que vai dizer para depois não se arrepender. Cautela durante a raiva. Você receberá um dinheiro extra por uma dívida do passado.

Notícias que lhe darão muita alegria e um prêmio. Não procure tanto o amor, deixe-o entrar em sua vida e surpreendê-lo; seus signos mais compatíveis são Capricórnio e Virgem. Não hesite em ter um relacionamento estável.

Touro

Seu anjo da guarda estará ao seu lado para ajudá-lo a sair de qualquer problema que você tenha ao longo desses dias. Será uma semana de crescimento em tudo relacionado ao seu ambiente de trabalho e você continuará bem nos estudos.

Lembre-se que seu signo é muito determinado em tudo que tem em planos. Tenha determinação e para realizar os objetivos.

Tente usar mais da forte cor azul em suas roupas para atrair sorte . Um novo amor lhe dará um presente; não hesite em expressar suas emoções com essa pessoa.

Gêmeos

Você deve dar mais atenção à sua família e construir seu futuro. Haverá dias de muita pressão no trabalho.

Lembre-se que seu signo fica muito vulnerável a pressões, por isso é importante pensar duas vezes antes de agir ou falar para evitar problemas.

A fofoca vai continuar em torno do seu relacionamento sentimental; aprenda a ser mais discreto com as palavras e seja mais prudente na sua vida amorosa.

Um amor do passado irá procurá-lo para resolver problemas de fofocas. Você receberá um convite para participar de projetos.

Câncer

Desejos são concedidos; tente visualizá-los e peça-os com muita fé e você os verá realizados muito em breve. Você está em uma fase de muita sorte e serão dias para turbinar sua vida profissional.

Seu signo é muito dedicado em tudo que faz e sempre buscará o sucesso nas questões do projeto, mas você também deve levar em consideração suas compensações financeiras.

Um parceiro ou alguém especial faz um convite e pode ser para uma viagem; seu signo está passando por uma fase de amor total.

Leão

Muitas oportunidades de crescimento e de se livrar das amarras do passado para olhar apenas para o seu futuro. Não desista facilmente e lembre-se que seu signo tem muito sucesso em tudo que faz.

Vitórias no trabalho. Evite falar sobre a sua sorte e lembre-se permanecer discreto. Além disso, é melhor resolver tudo na hora certa.

Tente esquecer aquele amor do signo de Áries ou Escorpião que só brincava com seus sentimentos. Alguém faz um convite e incentivar a convivência com a família.

Virgem

Você vai seguir em frente e é hora de reconhecer suas qualidades. Se antecipe diante de qualquer problema. Serão dias de economizar.

Lembre-se que você precisa ordenar mais suas obrigações para que depois não se sinta tão pressionado. Pare de pensar no que já aconteceu no amor e siga em frente; assim os relacionamentos devem durar mais ou serão mais sólidos.

Sua melhor compatibilidade será com os signos de Aquário e Sagitário. É hora de se apaixonar novamente. Não dê mais conselhos se não for solicitado.

Libra

Serão dias de triunfos porque você terá a oportunidade de alcançar seus objetivos que poderão ser alcançados sem contratempos. Semana de discussões no trabalho; evite os altos e baixos emocionais , controle mais o seu caráter para que a energia positiva se alinhe.

Você estará no seu melhor. Não procure mais aquela pessoa que te abandonou e lembre-se que se ela não vaia atrás, é porque não está interessada em você; aprenda a fechar esse capítulo da sua vida e se dedique a conhecer pessoas mais compatíveis com o seu signo.

Pessoas de boa energia ao seu redor.

Escorpião

Esta semana será de crescimento; chance de mudar de emprego e encontrar o amor verdadeiro. Cuidado com os inimigos ocultos que estão por perto e a inveja.

Não seja tão dramático; você sempre pensa que vão te machucar, então tente relaxar e não pensar naquilo que nem aconteceu.

Momentos de fragilidade pedem autocuidado. Medite. Lembre-se que o amor não se compra e se dá sem cobranças, então procure pessoas sinceras.

Sagitário

Sua luta para ser alguém na vida está apenas começando; visualize o que você quer realizá-la. É hora de resolver problemas amorosos com uma mudança positiva em sua vida.

Você terá um golpe de sorte que o ajudará a crescer financeiramente. Hora de economizar para ter o que deseja. No trabalho você precisa se concentrar mais porque haverá dias de reuniões e mudanças.

No relacionamento, tente ser mais compreensivo porque cada um tem que fazer seus projetos de vida, lembre-se que não são donos um do outro. Um amor que pode ser do signo de Aquário ou Leão está procurando por você para voltar e falar sobre compromisso sério.

Capricórnio

Você deve cuidar melhor da sua saúde e se encorajar a começar seu próprio negócio para que sua renda aumente. Dias de se apaixonar por alguém do signo de Áries, Leão ou Sagitário.

Novos projetos. Cuide mais da saúde e alimentação. Um amigo pode se apaixonar por você, fale claramente sobre essa situação para não confundir as coisas. Você resolve burocracias e volta a estudar.

Cuidado com um amor do passado que se ressente e ainda que machucar você de alguma maneira; tente se proteger e fechar círculos.

Aquário

Força para tomar decisões positivas e mudar sua vida. Serão dias de boa sorte em seu trabalho, lembre-se de ter calma para tomar a melhor decisão. Dias de prosperidade e dê continuidade aos seus objetivos.

Às vezes seu signo é muito ciumento com seu parceiro, mas é preciso controlar todo esse temperamento e aprender que cada um deve ter seu espaço para ser feliz.

Você receberá dinheiro. Um novo amor de Touro ou Libra pode ser muito compatível com você, lembre-se que em novos relacionamentos você deve ir com mais calma para não sobrecarregar seu parceiro.

Peixes

Confie mais em si mesmo porque terá o sucesso em suas mãos. É hora de assumir essa posição de hierarquia que vão lhe oferecer. Livre-se dos maus pensamentos e da inveja de seus amigos, você deve ser mais prudente ao falar sobre seus sucessos.

Proteja-se. Não brigue com seu parceiro; seu signo tende a exagerar no drama e ressentimentos, é melhor estar em paz e feliz.

Você está no seu tempo para se sentir e parecer mais jovem; não negligencie sua saúde. Melhores hábitos o deixam com mais energia.

