A fusão de galáxias Arp-Madore 417-391 rouba os holofotes nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, o catálogo Arp-Madore é uma coleção de galáxias particularmente peculiares espalhadas pelo céu do sul e inclui uma coleção de galáxias que interagem sutilmente , bem como galáxias em colisão mais espetaculares.

Arp-Madore 417-391, que fica a cerca de 670 milhões de anos-luz de distância na constelação de Eridanus no hemisfério celestial sul, é uma dessas colisões galácticas.

As duas galáxias foram distorcidas pela gravidade e torcidas em um anel colossal, deixando seus núcleos aninhados lado a lado.

Como detalhado pela NASA, o Hubble usou sua Câmera Avançada para Pesquisas (ACS) para capturar esta cena – o instrumento é otimizado para caçar galáxias e aglomerados de galáxias no universo antigo.

O ACS do Hubble tem contribuído para a descoberta científica há 20 anos e, ao longo de sua vida, esteve envolvido em tudo, desde o mapeamento da distribuição da matéria escura até o estudo da evolução dos aglomerados de galáxias.

NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble de uma galáxia incomum

Esta imagem vem de uma seleção de observações do Hubble projetadas para criar uma lista de alvos intrigantes para observações de acompanhamento com o Telescópio Espacial James Webb, bem como outros telescópios terrestres.

Os astrônomos escolheram uma lista de galáxias não observadas anteriormente para o Hubble inspecionar entre outras observações programadas.

Ainda de acordo com as informações, com o tempo, isso permite que os astrônomos construam um zoológico de galáxias interessantes enquanto usam o tempo de observação limitado do Hubble da maneira mais eficiente possível. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA