4 perfumes femininos do O Boticário que vão entrar em promoção no fim do ano, segundo youtuber

Se você gosta de colecionar perfumes provavelmente fica atenta a todas as promoções, não é mesmo? E se você está afim de adquirir mais um para o seu acervo, fique ligada nas fragrâncias a seguir, pois segundo o canal ‘Perfumando-se com Suh’, elas estarão em promoção no ‘ciclo 1′ da marca O Boticário, que vai de 26 de dezembro até 22 de janeiro.

Floratta L’Amore

Esse é o perfume da lista com o maior desconto. Ideal para dias quentes, as notas de topo são Bergamota, Mandarina, Maçã, Pera, Néroli, Damasco e Frutas Vermelhas. As notas de coração são Limoncello, Flor de Laranjeira, Jasmim Sambac, Gardênia, Lírio e Magnólia e as notas de fundo são Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Linha Botica 214

Três perfumes da linha de luxo Botica 214 também entram em promoção. São eles Golden Gardênia, Peônia & Apricot e Musk & Cedro, esse sendo descontinuado nos próximos dias.

A primeira fragrância é doce e intensa, já a segunda é mais elegante e traz o famoso “cheiro de riqueza” e a terceira é mais fresca, porém possui uma nota de couro mais evidente.

Linha Egeo Choc

Dois lançamentos da linha Egeo chegam com preços menores. Egeo Choc Berry e Egeo Choc Mint, além do próprio Egeo Choc tradicional, estarão em promoção nesse ciclo.

L’eau de Lily

Mesmo com a promoção, a YouTuber diz que esse não é um perfume com alta fixação e projeção, por isso se você não quiser um perfume mais duradouro, talvez esse não seja o mais indicado.

O perfume vem com notas de topo em Pera, Mandarina, Limão, Pimenta Rosa, Maçã Verde e Cassis. Notas de coração em Lírio, Jasmim, Flor de Laranjeira, Gardênia, Rosa e Calas e as notas de fundo em Baunilha, Almíscar, Âmbar, Sândalo e Amêndoa.