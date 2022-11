Você não gosta do Natal? Então talvez você tenha ‘Síndrome de Grinch’

Ainda falta mais de um mês para o dia 25 de dezembro, mas as decorações já estão tomando conta das casas. Neste período muitas pessoas ficam animadas com as festas e trocas de presentes mas se a palavra ‘Natal’ te assusta, te deixa triste ou com raiva talvez tenha uma explicação.

O nome para a condição que causa esses sentimentos negativos e de melancolia é ‘Síndrome de Grinch”. De acordo com o portal 20 Minutos (em espanhol), ela é caracterizada como uma síndrome pois os manuais e diagnósticos clínicos psiquiátricos não a incluem. Contudo, vários psicólogos e psiquiatras colocam ela na categoria do Transtorno Afetivo Sazonal (TAS), um tipo de depressão que ocorre na mesma época em todos os anos. O gatilho inicial pode ser o próprio Natal ou alguma síndrome em virtude de experiências traumáticas que aconteceram na data ou próxima dela.

Sintomas

Os sintomas relacionados à Síndrome de Grinch são falta de energia, irritação, desconforto, falta de interesse em realizar atividades, estresse, ansiedade e até distúrbios do sono. A publicação explica que indivíduos diagnosticados com transtorno depressivo são mais propensos a desenvolver esta síndrome.

Causas

Entre as principais causas estão a ausência de algum ente querido na data, a pressão por realizar compromissos que envolvem a data, encontrar familiares que você não está afim, participar de tradições que você não concorda ou ‘ser obrigado’ a demonstrar felicidade diante da data e da reunião familiar.

Um outro ponto importante é o sentimento de nostalgia que a data pode trazer, onde as pessoas podem sentir saudade dos tempos passados onde o Natal parecia mais felicidade, principalmente na infância. Esse sentimento pode afetar principalmente os idosos.

É possível evitar?

Se você se sente assim nesta data, você pode buscar algumas medidas para passar pelo Natal de maneira mais confortável. Uma das dicas é criar uma ‘lista de gratidão’, em que você pode anotar situações positivas que envolvem diversas áreas da sua vida, como família e trabalho.

Busque também descansar nessa época do ano, se alimentar bem e não interagir tanto com pessoas que te deixam tristes ou que influenciam negativamente o seu humor.

